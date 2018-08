Blok gaat duidelijk maken: cartoonwedstrijd niet van kabinet

Minister Blok zal aan Pakistan laten weten dat de cartoonwedstrijd van Geert Wilders over de profeet Mohammed geen initiatief van de Nederlandse regering is. Hij wil benadrukken dat de wedstrijd niet wordt verboden, omdat "wij pal staan voor de vrijheid van meningsuiting".

Blok zegt dat hij op verzoek van Pakistan duidelijk wil maken dat de Nederlandse regering niet de organisator is van de wedstrijd. Als andere islamitische landen om uitleg vragen, zal hij hetzelfde antwoord geven.

De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het nooit zijn keuze zou zijn om een cartoonwedstrijd over het geloof te organiseren. Hij is voor een respectvolle omgang met andere geloven. "Maar dat is een persoonlijke beoordeling. Het is niet aan de regering is om over smaak te oordelen en wij zijn niet de bron hiervan."

Tweeledige boodschap

Blok beaamt dat het een tweeledige boodschap is: die wedstrijd is niet onze smaak, maar valt wel onder de vrijheid van meningsuiting die wij heel belangrijk vinden. "Maar beide dingen zijn belangrijk. Ze horen bij elkaar."

De minister wijst er nogmaals op dat hij moet denken aan de Nederlanders die wonen en werken in een land waar grote onrust is ontstaan over het plan van Wilders. Hij wil niet dat hun veiligheid in het geding komt.

PVV-leider Wilders heeft aangekondigd dat hij later dit jaar, in het streng beveiligde deel van de Tweede Kamer waar zijn partij huist, een spotprentenwedstrijd wil houden over de profeet Mohammed. Hij heeft nog geen datum bekendgemaakt, maar er zouden inmiddels al zo'n tweehonderd inzendingen binnen zijn.

In 2008, toen Wilders zijn anti-islamfilm Fitna uitbracht, gingen in Pakistan ook al duizenden woedende mensen de straat op. Het kabinet koos toen voor een soortgelijke strategie: alle Nederlandse diplomaten werd dringend verzocht om te benadrukken dat de film niet het standpunt van de Nederlandse regering verkondigde.