Dit weten we over de man die dreigde Wilders te vermoorden

Op in ieder geval 23 augustus en verschillende data in juli en juni zijn er foto's gepost van de man op toeristische locaties in Parijs, zoals de Eiffeltoren en de Sacré-Coeur.

Italië, Duitsland, België

In mei, april, maart en februari 2018 en december 2017 publiceert de man foto's en video's van plaatsen in Italië, waaronder Milaan. Dat de man een tijd doorbracht in Italië lijkt te worden ondersteund door een derde Facebookpagina met zijn naam. Daarop zegt hij op 8 november 2017 dat hij werkt bij een pizzeria in een stad in de buurt van Milaan. Hij schrijft daar ook te studeren aan de Internationale Islamitische Universiteit in Islamabad, Pakistan.

De man lijkt ook verschillende keren in Duitsland te zijn geweest, blijkt uit video's uit maart, juni en begin augustus. Er is ook een vermelding over België op 28 juli.

Een van de eerste foto's van de man in Europa lijken gemaakt in september 2017 in Duitsland. Video's van daarvoor lijken vooral te gaan over (nieuws)gebeurtenissen in Pakistan.

De man praat en zingt in verschillende filmpjes over religie. Er zijn talrijke selfies en vakantiefoto's, maar ook video's waarin hij skateboardt, danst of voordoet hoe je pizza's bakt. Sommige foto's lijken bovendien stiekem gemaakt van vrouwen op straat.

Grote liefde

Wie zijn grote liefde is, maakte de man bekend op 13 mei 2018. Hij plaatst die dag een foto op Facebook met de tekst: "Speciaal voor Moederdag. Ik hou van mijn moeder." Op de foto is de zijkant van de nek van de man te zien, met zwarte en rode letters is "I love my Mom" getatoeëerd.