De cartoonwedstrijd van Wilders, wat houdt die precies in?

Wilders zei eerder in een interview dat hij de "mooiste spotprenten" wil bundelen in een blad, samen met interviews met de cartoonisten. "Een Charlie Hebdo-achtig blad" wil hij maken, een verwijzing naar het Franse satirische magazine dat in 2015 doelwit was van een terroristische aanslag. Twaalf mensen werden toen vermoord.

De NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, ziet geen veiligheidsbezwaren tegen de wedstrijd. In juni heeft de NCTV al gekeken of die er waren, maar omdat de wedstrijd wordt gehouden in een streng beveiligd gedeelte van de Kamer, was dat niet zo. Ook na de bedreigingen aan het adres van Wilders zijn die bewaren er niet, laat een woordvoerder vandaag weten. "Als het om de veiligheid gaat, is die locatie geen bezwaar."

Of er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen na de bedreigingen en de arrestatie, kan de NCTV niet zeggen. Wel wordt de situatie goed in de gaten gehouden.