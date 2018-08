Wekdienst 30/8: bedreiger Wilders voorgeleid en hotels zoeken vluchtelingen

Wat heb je gemist?

Voormalige studenten zijn de Nederlandse staat gezamenlijk nog 11,2 miljard euro schuldig. De gezamenlijke studieschuld was in 2017 bijna een miljard hoger dan in 2016.

De gezamenlijke studieschuld van afgestudeerden loopt elk jaar op. De schuld was in 2017 ruim 143 procent hoger dan in 2009. Toen hadden ex-studenten samen een studieschuld van 4,6 miljard euro.

Uit onderzoek van het Nibud uit 2017 blijkt dat zeven op de tien studenten een studieschuld hebben.

Ander nieuws uit de nacht: