Tuincentra verwachten inhaalslag na droge zomer

De tuinbranche haalt opgelucht adem. Tijdens de hittegolf van deze zomer zagen tuincentra en hoveniers de klandizie inzakken met wel 50 procent. Nu is het volgens hen tijd voor consumenten om de schade in de tuin op te nemen en - eventueel - dode planten en struiken te vervangen. "We zien duidelijk de verkopen weer aantrekken", zegt Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland.

Ecoloog Wieger Wamelink van de Wageningen Universiteit is niet echt pessimistisch. In het NOS Radio 1 Journaal zegt hij: "Wat ik zie is dat het ontzettend meevalt met wat er aan planten en struiken is doodgegaan in de tuinen. Ik denk dat het meevalt. Al zijn er natuurlijk wel bomen die er erg last van hebben gehad, van die enorme droogte."

Volgens Wamelink denken mensen te snel: 'o, die struik is dood, weg ermee'. "Maar ik garandeer je, de meeste struiken lopen straks als het gaat regenen gewoon weer uit. Al kan het in het ergste geval best een half jaar duren voordat bijvoorbeeld een bruin geworden buxus er weer mooi uitziet."

Behoorlijke knauw

Tijdens de hittegolf verkochten tuincentra vooral parasols, barbecues en zwembaden. "De verkoop van vaste planten en struiken kreeg toen een behoorlijke knauw, met een omzetdaling van 25, 30 procent", zegt een woordvoerder van tuincentrum Intratuin. "Nu het koeler is geworden, verwachten we een inhaalslag."

Vooral op zandgronden hebben struiken en heesters klappen gekregen. "Op kleigrond en veengrond is dat een stuk minder." Volgens Intratuin zal overigens niet elke tuinliefhebber meteen de schop in de grond zetten. "Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die gewoon wachten tot het voorjaar en dan pas zaken vervangen."

Anders aanleggen

Wamelink adviseert om de tuin anders aan te leggen. Want het zal - is de verwachting - niet bij één hete zomer blijven. "Je kunt planten en struiken in de tuin zetten die beter tegen de warmte kunnen. Mijn buurman heeft bijvoorbeeld een steeneik, die komt uit het zuiden. Ja, die blijft het gewoon doen. Lavendel groeit ook gewoon door. En ik heb druiven in de tuin. En die zijn nu zó lekker. Ongelooflijk, en alles is rijp geworden. Ik heb ze nog nooit zo zoet gehad."