Pak je zwemspullen maar, het wordt weer zomer

Nee, de zomer is nog niet voorbij. Volgende week kunnen de zwembaden weer worden gevuld en de barbecues aan: er wordt zomers weer verwacht. Vanaf zondag lopen de temperaturen op tot 25 graden.

"Zaterdag is echt het aanloopje. Dan zijn er temperaturen van 21 tot 22 graden en is het droog en zonnig", zegt weerman Peter Kuipers Munneke. Daarna gaat het kwik richting de 25 graden, met een uitschieter in Limburg van wel 28 graden. "Zondag, maandag en dinsdag zijn heel warme dagen voor deze tijd van het jaar."

Ook van bewolking en neerslag is begin volgende week geen sprake.