Schotse oud-premier weg bij partij na beschuldigingen seksueel wangedrag

Oud-premier Salmond van Schotland heeft zijn lidmaatschap van de Schotse Nationale Partij (SNP) opgezegd na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Salmond spreekt de beschuldigingen tegen, maar vertrekt omdat hij wil voorkomen dat de partij lijdt onder de commotie.

De 63-jarige partijprominent was tot 2014 premier en wordt gezien als de drijvende kracht achter het Schotse onafhankelijkheidsreferendum van dat jaar, dat werd verloren. Hij is nog altijd populair in Schotland.

De huidige premier Sturgeon betreurt het vertrek van Salmond, die ze een "vriend en mentor" noemt, maar heeft begrip voor zijn beslissing. "Het feit blijft dat er twee klachten zijn binnengekomen bij de Schotse regering en die kunnen niet onder het tapijt worden geveegd."

Crowdfundingsactie voor rechtszaak

Vorige week kwam naar buiten dat er in januari klachten tegen Salmond zijn ingediend. Premier Sturgeon werd daarop door de oppositie onder druk gezet om haar voorganger te schorsen. "Ik heb het altijd een slecht idee gevonden om een partijlid te schorsen op basis van klachten en beschuldigingen", zegt Salmond daarover. "Onschuld tot het tegendeel is bewezen, is essentieel in ons rechtssysteem."

Salmond wil juridische stappen nemen tegen de regering, omdat hij vindt dat er verkeerd is omgegaan met de klachten aan zijn adres. Hij is een crowdfundingsactie begonnen om een rechtszaak te kunnen betalen. Als hij zijn naam heeft weten te zuiveren van de "apert belachelijke" beschuldigingen, wil hij weer lid worden van de SNP.