Man opgepakt die in Velden woning dreigde op te blazen

In Velden heeft een man gedreigd zijn huis op te blazen met een explosief. Hij had zich enkele uren opgesloten in zijn woning in de Noord-Limburgse plaats voordat de politie de situatie kon beƫindigen en de man kon aanhouden.

Volgens de politie was de man verward. Hij had zelf rond 22.00 uur de politie gebeld. Die is daarop met hem gaan onderhandelen. Rond 00.30 uur heeft een arrestatieteam hem aangehouden. Waarom hij zijn huis dreigde op te blazen, is nog onduidelijk.

De politie en brandweer hadden een deel van de straat uit voorzorg afgezet. Acht woningen rond het huis in de Jan Verschurensingel zijn daarbij ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Zij mogen naar verwachting later terug naar huis.