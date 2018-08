Kanye West maakt excuses voor slavernij-uitspraak

Kanye West heeft in een interview excuses gemaakt voor zijn slavernij-uitspraak. In een gesprek met radiozender WGCI in Chicago zei de rapper: "Het spijt me als ik mensen pijn heb gedaan."

In mei zei West tegen entertainmentzender TMZ dat slavernij wat hem betreft een keuze is. "Als je hoort dat slavernij 400 jaar duurde. 400 jaar? Dat klinkt als een keuze."

Dat interview leidde tot veel boze reacties. Zo zei journalist en academicus Marc Lamont Hill dat er in de geschiedenis nooit een moment is geweest waarop zwarte mensen zich niet tegen slavernij hebben verzet.

In de steek gelaten

Kanye West zegt nu dat het hem spijt als mensen zich door zijn slavernij-uitspraak in de steek gelaten voelden. "De reacties op het TMZ-interview lieten me zien dat zwarte mensen op me rekenen en dat stel ik op prijs."

In het gesprek met WGCI ging Kanye West ook in op zijn opvattingen over de Amerikaanse president Trump. "Ik denk dat Trump het belangrijk vindt hoe zwarte mensen over hem denken. Hij wil de beste president zijn. Hij weet dat dat niet kan als hij niet wordt geaccepteerd door de zwarte gemeenschap. Hij werkt eraan, maar we moeten hem er ook op aanspreken."