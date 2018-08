Nationale studieschuld stijgt wéér: nu 11,2 miljard euro

Studentenbonden vrezen voor de toekomst van de schuldenberg. "Sinds de invoering van het leenstelsel moeten studenten steeds meer lenen. Je ziet dat studenten steeds meer maximaal lenen. Dat is zorgelijk, dat laat zien dat het zonder een lening niet te doen is", zegt Tom van den Brink van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). "Het meest schrijnende is dat we als samenleving een jonge generatie aanleren dat lenen normaal is. Dat is gecreëerd door het leenstelsel, dat werpt niet zijn vruchten af."

Uit eerder onderzoek van de NOS bleek dat je door een studieschuld al snel tienduizenden euro's minder aan hypotheek kunt krijgen. Geertje Hulzebos van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb): "We hebben te maken met een schuldengeneratie. Niet alleen nu, maar ook als je later een huis gaat kopen, is het enorm beperkend. En ook nog eens dat de rente op deze leningen wordt verhoogd. Dit moet stoppen. Genoeg is genoeg."