Verdediging Trump na storm van kritiek: 'Ik heb me versproken'

'Waarom zouden het de Russen niet zijn?'

Trump suggereerde dat het het woord van zijn eigen diensten tegen dat van Poetin is. Die ontkende opnieuw zich te hebben bemoeid met de binnenlandse aangelegenheden van de VS. Trump zei er niet van overtuigd te zijn dat juist de Russen interventies hebben gepleegd. "I don't see any reason why it would be", zei Trump over Rusland.

Hij verklaarde vanavond dat hij zich heeft versproken en dat hij bedoelde: ik zie geen reden waarom het de Russen niet zouden zijn. Trump zegt dat hij vanwege alle ophef zijn antwoord heeft teruggekeken. En would had wouldn't moeten zijn. De zin had volgens hem moeten zijn: "I don't see any reason why it wouldn't be Russia."

In deze video legt Trump zelf uit wat hij naar eigen zeggen bedoelde: