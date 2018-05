Rusland-criticus Bill Browder in Spanje opgepakt en snel weer vrijgelaten

Browder sprak vorige week nog in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting. Hij was daar op uitnodiging van de Commissie Buitenlandse Zaken om te vertellen over de zogenoemde Magnitksi-wet waarachter hij de drijvende kracht is.

Advocaat

Personen die de mensenrechten schenden kunnen via zo'n wet een reisverbod krijgen en hun banktegoeden kunnen worden bevroren. De VS heeft de wet in 2012 ingesteld. Nederland heeft nog geen Magnitski-wet, genoemd naar een Russische advocaat die in 2008 een grote belastingfraudezaak in Rusland aan het licht bracht en later in een Russische gevangenis overleed.

"De campagne voor een Magnitski-wet stuitte op onverwachte weerstand in Nederland. In alle andere landen waar ik mij sterk heb gemaakt voor dit instrument van gerechtigheid, was er steun van links tot rechts", schreef Browder in een opiniestuk in de Volkskrant.