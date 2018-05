Krijgt ook Nederland een Magnitski-wet om mensenrechtenschenders aan te pakken?

Persoonlijk getroffen

De Magnitski-wet bestaat al in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Baltische Staten. In de VS werd de wet ingesteld na de dood van de Russische advocaat Sergej Magnitski, die in 2009 overleed in de gevangenis. Hij deed onderzoek naar belastingontduiking en corruptie in Rusland toen hij werd gearresteerd.

"Hij is in de gevangenis behoorlijk hard mishandeld. De mensen die dat gedaan hebben lopen nog vrij rond. Zij worden beschermd door de Russische overheid", zegt Sjoerdsma. "Door dit soort wetgeving kunnen zij persoonlijk getroffen worden. In hun eigen tegoeden en in hun bewegingsvrijheid."