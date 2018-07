Trump valt Rusland-onderzoek weer af, met Poetin aan zijn zijde

De Russische president Poetin noemde de gesprekken met zijn Amerikaanse collega eerlijk en nuttig. Hij zei dat de relatie tussen beide landen een moeilijke periode doormaakt. Poetin wees erop dat de Koude Oorlog voorbij is en dat de landen problemen samen moeten oplossen. Het is volgens hem een gezamenlijke wens om het vertrouwen te herstellen. De Russische president zei dat Rusland en de VS als nucleaire grootmachten een speciale verantwoordelijkheid dragen.

De twee spraken elkaar ook over Syrië. Er moeten betere, open communicatielijnen komen tussen de Amerikaanse en Russische legers die actief zijn het land, Volgens Trump kan samenwerking tussen de VS en Rusland honderdduizenden levens redden. Wel waarschuwde hij dat Iran niet mag profiteren van de Amerikaanse campagne tegen IS in Syrië en hebben beide gesproken over de rol van Israël in het conflict.

'Niets concreets afgesproken'

Volgens Rusland-correspondent David Jan Godfroid is er vandaag niets concreets afgesproken. "Er zal nog heel wat afgepraat moeten worden om de grote problemen die nog bestaan tussen beide landen, op te lossen." Volgens Godfroid zijn ze op het gebied van Oekraïne, Syrië en de sancties tegen Rusland geen stap dichter bij elkaar gekomen en was het Poetin daar in eerste instantie waarschijnlijk ook niet om te doen.

"Poetin was in Helsinki om te laten zien: 'Ik behoor tot de politieke wereldtop, ik zit hier hele belangrijke zaken te bespreken met de president van de Verenigde Staten, dus Rusland doet er weer toe.' Dat is een ambitie die hij al jaren heeft en die hij nu heeft verwezenlijkt."

Bal voor Barron

Aan het eind van de persconferentie gaf Poetin een WK-bal aan Trump. Gisteren eindigde het WK voetbal in Rusland en de VS is een van de gastlanden van het WK voetbal 2026. Trump zei dat de bal voor zijn zoon Barron is, waarna hij de voetbal naar zijn vrouw Melania gooide die op de eerste rij zat tijdens de persconferentie.