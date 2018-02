Waakzaamheid op sociale media na Florida #SeeSomethingSaySomething

Schutter Cruz werd gisteren voorgeleid en hem is moord ten laste gelegd. Hij verklaarde dat hij extra munitie in een rugzak naar school had meegenomen. Hij vuurde zijn wapen af in vijf klaslokalen: vier op de begane grond en een op de eerste verdieping, bevestigt het bureau van de sheriff van Broward County, dat Cruz heeft verhoord.

De aanslag in de school duurde drie minuten. Daarna liep Cruz naar de tweede verdieping, gooide zijn AR-15-geweer en rugzak weg, rende naar buiten en mengde zich onder vluchtende studenten. Cruz liep vervolgens naar warenhuis Walmart, kocht een drankje in restaurant Subway en ging naar de McDonald's. Veertig minuten later werd hij op straat aangehouden door een politieagent die hem herkende.

'FBI was gewaarschuwd voor Cruz'

Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Cruz werd vorig jaar van school gestuurd omdat hij klasgenoten had bedreigd. Medeleerlingen wisten dat hij een grote verzameling messen en vuurwapens had en schietoefeningen deed. Cruz plaatste volgens de politie nare berichten op sociale media en poseerde op Instagram met een vuurwapen bij zijn gezicht.

Ook het bericht dat vorig jaar september op YouTube werd geplaatst, leidde niet tot uitvoerig FBI-onderzoek. Bennight stelde de FBI van de reactie op de hoogte en FBI-agenten brachten de 36-jarige vlogger een dag later een bezoek. Nadat Bennight had gezegd dat hij de persoon die de reactie had geplaatst niet kende, hoorde hij niets meer. Tot afgelopen woensdag, toen er opnieuw FBI-agenten voor zijn deur stonden. Weer werd Bennight gevraagd of hij Nikolaz Cruz kende.

Gisteren liet de FBI op een persconferentie weten inderdaad getipt te zijn. Maar een onderzoek leidde tot niets. Nog steeds staat niet vast dat schutter Nikolas Cruz vorig jaar september zelf de dreigende tekst bij de YouTube-video heeft geplaatst.