Amerikaanse tv-maakster opent aanval op wapenwetgeving

Het debat rond de wapenwetgeving in de Verenigde Staten zit al jaren muurvast. De National Rifle Association (NRA) speelt daarbij een belangrijke rol. De belangenorganisatie van wapenbezitters en producenten werd in de jaren 60 en 70 een politieke macht in Amerika door geld aan voornamelijk Republikeinse Congresleden te doneren en stevig te lobbyen.

De NRA is succesvol in het beïnvloeden van de wapenwetgeving. Mede daardoor halen voorstellen voor strengere wapenwetten het telkens niet.

In de aanval

Bess Kalb zet nu de tegenaanval in met tweets. Ze reageert op de meelevende teksten met hoge bedragen die de Republikeinen zouden hebben ontvangen van de NRA. Zo tweette ze onder meer dat senator Marco Rubio in aanloop naar de verkiezingen 3.303.355 dollar heeft ontvangen en dat er 3.879.064 dollar naar senator Cory Gardner is gegaan.