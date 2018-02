​Vuurwapengeweld in Amerika: de banaliteit van het extreme

De teller voor schietpartijen op scholen staat inmiddels op achttien in het jaar 2018. U leest het goed: dat betekent dat er dit jaar gemiddeld drie keer per week ergens op een school in Amerika het vuur wordt geopend. Twee weken geleden nog was er een schietpartij op een school in Kentucky: twee doden en achttien gewonden. Het nieuws haalde amper de headlines van de landelijke tv-zenders. Het toont aan hoe immuun Amerika is geworden voor dit soort nieuws.

Het bloedbad in Florida toont óók aan hoe eenvoudig het is voor zelfs jonge Amerikanen om aan vuurwapens te komen. De 19-jarige schutter gebruikte een semi-automatisch AR15-geweer. AR15 is inmiddels een oude bekende van ons. Het is hét favoriete wapen van massamoordenaars in Amerika. Vrijwel bij elk bloedbad duikt het wel op. De vermoedelijke schutter had het wapen al vorig jaar aangeschaft, zo meldde de politie. Gewoon legaal. Hij was toen achttien jaar.

De politieke reactie op dit nieuws kan ik inmiddels dromen. Democraten roepen om strengere wapenwetgeving. De Republikeinen komen met hun clichématige "thoughts and prayers".