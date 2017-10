Bandidos: "Een verbod op de hele club gaat niet lukken"

"Een zware inbreuk op onze grondrechten", vindt het Duitse Bandidos-lid Minich. "Bij een verbod mag ik me in Nederland niet meer kleden hoe ik wil en niet meer ontmoeten wie ik wil. Wat hebben leden in Duitsland of Scandinavië te maken met criminele leden in Nederland?"

Hij wijst erop dat de rechter nog niemand heeft veroordeeld in de lopende strafzaak tegen leden van de afdeling in Limburg. Ondertussen is deze zaak wel een belangrijke aanleiding voor het verzoek de motorclub te verbieden.

Los zand

Het verbod is kansloos omdat 'de' Bandidos niet bestaan, meent ook hun advocaat Marnix van der Werf. De club zou los zand zijn, de vier Nederlandse chapters zouden slechts de naam delen. Het bestaan van federaties wijst volgens hem niet op een georganiseerde structuur. "Je kunt ook niet zeggen: Feyenoord en Ajax zijn één club, want ze vallen allebei onder de KNVB."

Volgens Van der Werf deed het OM het bij het aanpakken van de Hells Angels wél goed. "Door te proberen de afzonderlijke chapters aan te pakken. Maar deze werkwijze klopt niet."