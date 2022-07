Moet Van Lienden zijn miljoenen nu terugbetalen? 'Sywert staat 2-0 achter'

Een nieuw hoofdstuk in het mondkapjesschandaal rond Sywert van Lienden. De rechter bepaalde woensdag dat hij en zijn compagnon geen bestuurder meer mogen zijn van hun eigen stichting Hulptroepen Alliantie.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de miljoenen die de mannen verdienden aan hun handel, zeggen juristen. Vijf vragen over het vonnis.

Waar gaat de affaire ook alweer over?

Van Lienden, Bernd Damme en een derde bestuurslid dat eerder al opstapte, Camille van Gestel, verdienden in 2020 20 miljoen euro aan de verkoop van mondkapjes aan het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Die bestelling, een deal van in totaal 100 miljoen euro, liep via hun bv Relief Goods Alliance, een commercieel bedrijf.