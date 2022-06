'Van Lienden, Damme en Van Gestel nu ook verdacht van witwassen'

Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel worden door het Openbaar Ministerie (OM) nu ook verdacht van witwassen, meldt NRC.

Eerder was al bekend dat justitie de drie oprichters van de stichting Hulptroepen Alliantie verdenkt van oplichting en verduistering. Bij de verkoop van hun mondkapjes beweerden zij 'om niet' te werken, maar via hun commerciële bv Relief Goods Alliance maakten ze toch winst. Onder meer hun grootste deal, van 40 miljoen mondkapjes voor het ministerie van VWS, voerden ze via de bv uit. Daar hielden ze meer dan 20 miljoen euro aan over.

Het OM heeft op 24 mei besloten de eerdere verdenking uit te breiden, meldt NRC op basis van bronnen en een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt de uitbreiding tegenover de krant. Volgens het strafdossier komt de uitbreiding doordat de drie ondernemers zichzelf vanuit Relief Goods Alliance miljoenen euro's aan dividend hebben uitgekeerd. Zo kregen ze geld in handen dat mogelijk voortkwam uit een misdrijf, wat volgens justitie neerkomt op witwassen, bevestigen bronnen aan NRC.

Voor de rechter

In een reactie aan de krant ontkent Van Lienden dat justitie op 24 mei de verdenking heeft uitgebreid. Damme en Van Gestel geven geen commentaar.

Dinsdag komt een andere zaak voor de rechter: over het ontslag van Van Lienden en Damme als bestuurders van de stichting Hulptroepen Alliantie. Eind april werden ze geschorst. Het OM had ook om ontslag gevraagd.