FIOD houdt Sywert van Lienden aan vanwege mondkapjesdeal

Sywert van Lienden is maandagmiddag aangehouden door de fiscale opsporingsdienst FIOD in een strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesdeal van zijn Stichting Hulptroepen Alliantie. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er in het onderzoek drie mensen zijn aangehouden en twee huizen en een kantoor zijn doorzocht, na berichtgeving van De Telegraaf.

Bij het pand waarin het kantoor van Stichting Hulptroepen Alliantie zit zijn FIOD-medewerkers aan het werk. Ook worden auto's op de parkeerplaats onderzocht: