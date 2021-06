Van Ark: extra onderzoek voorfinanciering mondkapjesdeal Van Lienden

Minister Van Ark wil een extra onderzoek laten instellen naar de 100 miljoen euro die ondernemer Sywert van Lienden van VWS heeft gekregen om mondkapjes in China te kopen. De minister voor Medische Zorg hoorde vandaag voor het eerst over deze zogenoemde voorfinanciering en wil verder uitzoeken hoe dat precies is gegaan. Ze wil nog geen oordeel geven over de gang van zaken. Wel vindt ze het een "heel hoog bedrag", zei ze in het Kamerdebat over corona-aanpak.

Veel Kamerleden hebben kritische vragen over de mondkapjesdeal van ondernemer, opiniemaker en CDA'er Sywert van Lienden. In het voorjaar van 2020 maakte hij met het ministerie van Volksgezondheid afspraken over de levering van medische mondkapjes. Hij haalde die uit China en kreeg hiervoor dus 100 miljoen euro.

Voor de gek gehouden

Van Lienden zei dat hij deze deal zonder winst, 'om niet' had gesloten. Hij deed het uit maatschappelijke betrokkenheid. Maar de Volkskrant ontdekte dat hij er met twee compagnons flink aan heeft verdiend. Volgens onderzoeksplatform Follow the Money heeft hij er ruim 9 miljoen euro aan overgehouden en de Kamer wil weten of het ministerie van VWS niet voor de gek is gehouden, of dat ambtenaren Van Lienden hebben bevoordeeld.

Publiek geld

Het televisieprogramma EenVandaag ontdekte dat de aankoop van Van Lienden door het departement is voorgefinancierd. Van Ark wist dit niet en zei hierover ook verbaasd te zijn. Voorfinanciering is gebruikelijk om te voorkomen dat iemand anders een veel gevraagd artikel snel opkoopt. "Ik wil nu precies weten hoe alles is gegaan. Het gaat wel om publiek geld en daar moet ik verantwoording over afleggen."