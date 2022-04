Rechter zet Sywert van Lienden voorlopig uit bestuur stichting

Naast deze civiele procedure doet het OM ook nog strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden en zijn compagnons. Dat volgde op de aangifte van oplichting door uitzendbureau Randstad, dat gratis personeel leverde aan de stichting. In februari van dit jaar werden Van Lienden en zijn zakenpartners aangehouden door de fiscale opsporingsdienst FIOD. Na een paar dagen kwamen ze weer vrij.

Onduidelijkheid

Van Lienden heeft eerder erkend dat hij met zijn zakenpartners miljoenen verdiende aan de mondkapjesdeal. Zelf zegt hij dat hij het geld niet onrechtmatig heeft verkregen. Hij zei dat er misschien onduidelijkheid is ontstaan omdat er zowel een stichting zonder winstoogmerk als een commercieel bedrijf was voor de verkoop van mondkapjes en sneltesten.

In maart 2020, het begin van de coronacrisis, was er een groot tekort aan mondkapjes in Nederland en probeerde het ministerie van VWS in allerijl aan genoeg materiaal te komen. Toch zijn de mondkapjes van Van Lienden uiteindelijk nooit gebruikt. Er waren twijfels over de kwaliteit en de overheid had er veel te veel ingekocht.

Dit vertelde Van Lienden eerder bij Buitenhof over de deal: