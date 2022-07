Onderzoek Van Lienden in september klaar, 'meer tijd nodig voor wederhoor'

Het onderzoek naar de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden is waarschijnlijk pas half september klaar. Minister Helder voor Langdurige Zorg meldt aan de Tweede Kamer dat het niet lukt een eerste deelrapport van onderzoeksbureau Deloitte al in het zomerreces naar de Kamer te sturen, zoals ze had gehoopt. De Kamer heeft al verschillende keren zijn ongeduld over de voortgang van het onderzoek uitgesproken.