Meer spoed- en logeerbedden nodig om langer thuis wonen mogelijk te maken

Zorgpartijen in Nederland trekken al jaren aan de bel over kwetsbare ouderen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Nieuwsuur berichtte er regelmatig over, bijvoorbeeld over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis liggen. Die zouden eigenlijk in een tijdelijk opvanggebed moeten liggen.

Volgens de Amsterdamse huisarts Stella Zonneveld is er nog steeds een tekort aan dat soort spoedbedden "Ik kan mensen nergens plaatsen. Het aanbod is marginaal. Er is nu wel een website met een overzicht, maar er zijn gewoon geen bedden." Als één van haar patiënten een arm of een rib kneust, kunnen ze volgens Zonneveld nergens terecht.

Minister De Jonge zegt dat hij wil zorgen voor voldoende opvangplekken voor mensen die tijdelijk extra zorg nodig hebben. Hoeveel spoedbedden erbij komen, kan hij niet zeggen. "Dat is per regio verschillend. Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat die bedden ook vindbaar zijn, voor huisartsen en ziekenhuizen."