'Wij vrezen voor ons leven na uitspraken Marco Kroon'

Al langer voelen Ahmed en Mahmoud zich onveilig. Door abrupte beslissingen van de MIVD konden ze hun werkzaamheden binnen hun netwerk in Afghanistan niet afbouwen. Bronnen die nog geld tegoed hadden voor hun diensten bleven ontevreden achter. Die kunnen zelf verhaal gaan halen bij de mannen, of uit wrok hun signalement doorspelen aan terroristen, vrezen ze.

Met de verklaringen van Kroon - onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland - is de maat voor Ahmed en Mahmoed nu vol. Ze nemen het minister Ank Bijleveld van Defensie zeer kwalijk dat ze Kroon geen spreekverbod heeft opgelegd. Ahmed over de rol van het ministerie: "Omdat ze Kroon niet tegen hebben gehouden, hebben ze mijn leven in gevaar gebracht."

Rechtszaak

Eerder maakten ook commando's al bezwaar tegen de uitlatingen van Kroon. Ze vonden dat ze onnodig in gevaar werden gebracht door uitlatingen over de operatie. Niet zonder reden. Het ministerie trok begin maart commando's terug uit Kabul omdat hun veiligheid niet meer gegarandeerd was.

Ahmed bereidt nu een rechtszaak voor tegen Defensie. Hij zegt dat het ministerie voor zijn veiligheid moet zorgen. Hij wordt bijgestaan door advocaat Michael Ruperti. "Het ministerie heeft een wettelijke zorgplicht voor mijn cliënten. Het moet hun veiligheid waarborgen. Hier lopen ze gevaar. Ze willen geholpen worden om een nieuw bestaan op te bouwen elders in Europa."

Defensiespecialist Ko Colijn vindt dat Defensie inderdaad een zorgplicht heeft maar denkt dat het nooit zo ver had hoeven komen als het ministerie Kroon een spreekverbod had opgelegd. "Defensie heeft hier een fout gemaakt door het alternatief wat voor handen lag niet aan te grijpen. Kroon had een spreekverbod opgelegd moeten krijgen. Ik begrijp niet dat dat niet is gebeurd."

Minister Bijleveld van Defensie laat weten dat de veiligheid van militairen voorop staat en dat ze de zaak serieus neemt en zal bekijken.