Advocaten: 'Spreekverbod Marco Kroon was wél mogelijk geweest'

Defensie had wel degelijk kunnen voorkomen dat majoor Marco Kroon een boekje opendeed over een geheime operatie in Afghanistan in 2007. Dat zeggen twee advocaten in militair recht, en een hoogleraar staatsrecht, onafhankelijk van elkaar.

"Het is inmiddels bekend dat defensie al lange tijd wist dat die omstandigheid daar in Afghanistan had voorgedaan", zegt advocaat Bas Martens. "Defensie had als werkgever, maar ook als degene die controle wil houden over een eventueel staatsgeheim, Kroon kunnen verbieden dat naar buiten te brengen."

Martens spreekt minister Ank Bijleveld tegen. Zij zei gister in televisieprogramma Pauw dat het ministerie Kroon geen spreekverbod kon opleggen, omdat het geen staatsgeheimen betrof.

Belang

Ook Michael Ruperti, advocaat van de commando's, is het hier niet mee eens. "Nee, onzin. Je kan dit een militair altijd verbieden als er een bepaald dienstbelang is."

Hoogleraar Paul Bovend'Eert sluit zich erbij aan. "Voor ambtenaren gelden grondrechten, dus ook meneer Kroon heeft vrijheid van meningsuiting. Maar die vrijheid van meningsuiting kan beperkt worden." Hij legt uit: "Bijvoorbeeld als je geheimhoudingsplicht in het geding is, dan kan het bevoegd gezag - in dit geval de minister - ook een spreekverbod opleggen."

Melden

Kroon bracht in januari naar buiten dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar hem, omdat hij bij een missie in Afghanistan een man zou hebben gedood. Hij had Defensie daarvan een jaar eerder op de hoogte gesteld. Normaliter moet een militair zoiets direct melden.

Omdat hij bij die bekentenis details prijsgaf over de geheime operatie in Kabul, moest Defensie commando's uit een missiegebied terughalen, meldde Nieuwsuur vorige week.