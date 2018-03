Commando’s teruggehaald van missie na verklaring Kroon

Het ministerie van Defensie heeft leden van het Korps Commandotroepen recent teruggehaald uit een missiegebied. Aanleiding is de verklaring van oud-commando Marco Kroon over een gijzelingsincident in 2007, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Volgens bronnen besloot het ministerie tot het terughalen van de commando's vanwege hun veiligheid.

De operatie waarvoor Kroon was uitgezonden is een zeer geheime MIVD-operatie, gerubriceerd in de hoogste categorie staatsgeheim. Kroon en andere commando's deden hun werk in burger, en waren formeel in Afghanistan om steun te verlenen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Tweede Kamer is formeel niet op de hoogte van het bestaan van de operatie. Er wordt door hooggeplaatste Defensie-bronnen met ongeloof gereageerd op het feit dat Kroon hierover publiekelijk uitspraken deed. Hij zou zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden en de operatie hebben geschaad.

Kroon verklaarde op twee momenten, 17 januari en 8 februari, dat hij in 2007 met een commando-eenheid deelnam aan de geheime operatie in Afghanistan. Zijn verklaring betreft een incident waarbij hij korte tijd gegijzeld zou zijn geweest. Na zijn vrijlating zou hij enige tijd later onverwacht oog in oog hebben gestaan met zijn gijzelnemer, en die hebben doodgeschoten.