Leverkusen kansloos in EL-finale • Lookman voltooit hattrick en schiet Atalanta naar zege

Atalanta Bergamo heeft Bayer Leverkusen een flink pak slaag gegeven in de Europa League-finale. Daardoor was het groot feest bij Teun Koopmeiners en Hans Hateboer. Voor Jeremie Frimpong is de kans op de grootste prijs dit seizoen verkeken.