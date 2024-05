Pro Shots Excelsior-speler Lazaros Lamprou

NOS Voetbal • vandaag, 06:29 Excelsior is gewaarschuwd: eredivisieclubs gaan al jaren ten onder in play-offs

Excelsior is gewaarschuwd. Eredivisieclubs houden het hoofd in de recente geschiedenis zelden boven in het drijfzand van de promotie-degradatiewedstrijden. Bij de laatste zeven eredivisieclubs die tot het spelen van play-offs waren veroordeeld, leidde het ook daadwerkelijk tot degradatie.

Als nummer zestien van de eredivisie stappen de Rotterdammers vanavond de play-offs in. Het betekende dat er een streep ging door een tripje naar de meest besproken vakantiebestemming in voetballend Nederland: Ibiza.

Waar PSV het kampioenschap op het eiland al kon vieren voor de laatste speelronde, viel voor Excelsior het gedroomde teamuitje in het water. Want ondanks dat PSV 'gewoon' won van concurrent RKC, lukte het Excelsior niet om aan de zestiende plaats te ontsnappen. Geen Ibiza dus, maar Den Haag.

"We zouden naar Ibiza gaan als we erin zouden blijven, maar we hebben ons ook al voorbereid op ADO", benadrukt Dijkhuizen.

Tegen ADO

Vanavond begint Excelsior tegen ADO Den Haag aan de play-offs. Twee tweeluiken met een eerstedivisionist winnen volstaat om volgend seizoen toch weer in de eredivisie te voetballen. Maar zo makkelijk als dat klinkt, is het niet. Zo bewijzen de cijfers.

Slechts twee van de vijftien eredivisieclubs die in de laatste tien jaar in de play-offs belandden, slaagden erin degradatie af te wenden.

Eredivisieclubs in de nacompetitie (laatste tien jaar)

2023: FC Emmen (degradatie)

2022: Heracles Almelo (degradatie)

2021: FC Emmen (degradatie)

2020: geen (seizoen eerder afgebroken vanwege corona)

2019: Excelsior en De Graafschap (beide degradatie)

2018: Roda JC en Sparta Rotterdam (beide degradatie)

2017: Roda JC (handhaving) en NEC (degradatie)

en NEC (degradatie) 2016: Willem II (handhaving) en De Graafschap (degradatie)

en De Graafschap (degradatie) 2015: NAC en Go Ahead Eagles (beide degradatie)

2014: NEC en RKC Waalwijk (beide degradatie)

"Play-offs is één van mijn favoriete competities. Ik had er nu liever niet ingezeten want ik was er liever ingebleven, laat dat duidelijk zijn. Maar met amateurs erbij wordt dit mijn achtste keer play-offs, en ik heb er gelukkig meer gewonnen dan verloren."

Dijkhuizen, die in 2014 en 2022 met Excelsior via play-offs promoveerde naar de eredivisie, weet dus hoe het werkt. Wat er van een team gevraagd wordt en hoe 'de knop' om moet.

ANP Excelsior-coach Marinus Dijkhuizen

"In eerste instantie is dat mentaal", zei de 52-jarige coach na de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen. Excelsior verloor op de slotdag met 4-0 bij stadsgenoot Feyenoord. "Gelijk een streep eronder zetten en doorgaan. We hebben gewoon een goede ploeg, je moet van jezelf uitgaan."

Die goede ploeg, daar houdt ook Couhaib Driouech zich aan vast. Hij ontpopte zich met name in de eerste seizoenshelft tot een van de smaakmakers van de eredivisie. Daarna kwamen transfergeruchten, een dipje en blessures. Gelukkig voor Excelsior is hij er weer. "Ik kan weer volledig spelen. Er wachten vier belangrijke wedstrijden, dus we moeten alles geven."

"Twee jaar geleden ging het ook goed", wijst Driouech naar de promotie via play-offs. "Dat is nog steeds een mooie herinnering. Hopelijk kunnen we dat nu weer doen."

ANP Couhaib Driouech

Mooie herinneringen aan een doldwaze ontknoping. Het werden play-offs in optima forma, De beslissende return eindigde na verlenging in 4-4, met twee rode kaarten en daarna een lange strafschoppenserie. Excelsior won, van ADO. Het is logisch dat juist die herinneringen nu, voor een nieuwe ADO-Excelsior, weer opspelen.

Onvoorspelbaar circus

"Het is zó onvoorspelbaar", aldus Dijkhuizen. "Dat zag ik bij ADO-De Graafschap ook weer. Het is ongelooflijk. Den Haag leek al veilig, maar uiteindelijk mochten ze blij zijn dat het geen 5-5 werd."

Dijkhuizen ziet als geen ander de schoonheid in van het onvoorspelbare circus dat play-offvoetbal heet. "Het is constant op je hoede zijn, zeker ook als trainer. Dat maakt het voor een trainer mooi en uitdagend."

Met een brede glimlach werkt Dijkhuizen toe naar de play-offs, maar ook hij weet, eenmaal daar kan de stemming iedere minuut omslaan.

