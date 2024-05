ADO plaatst zich ten koste van De Graafschap voor halve finales play-offs om promotie

Orange Pictures De spelers van ADO Den Haag juichen

NOS Voetbal • vandaag, 22:15

ADO Den Haag houdt kans op een terugkeer naar de eredivisie. De ploeg van trainer Darije Kalezic plaatste zich zaterdag ten koste van De Graafschap voor de halve finales van de play-offs om promotie.

De formatie uit de Hofstad speelde in eigen huis met 2-2 gelijk. ADO had het eerste duel, dat afgelopen dinsdag werd gespeeld, al met 3-2 gewonnen. ADO degradeerde in 2021 na dertien seizoenen uit de eredivisie.

In de halve eindstrijd wacht ADO een tweeluik met de nummer zestien van de eredivisie. Dat is nu Excelsior, maar de Rotterdamse formatie heeft evenveel punten als RKC Waalwijk (vijftiende), dat een iets beter doelsaldo heeft. Zondag wordt bekend welke eredivisionist naar de play-offs gaat.

Pro Shots Alex Schalk van ADO en De Graafschap-aanvoerder Jeffry Fortes

ADO was dinsdag op de Vijverberg veel sterker dan De Graafschap, dat dit seizoen met evenveel punten maar een veel slechter doelsaldo eindigde in de eerste divisie.

Dat het tweeluik zaterdag nog spannend kon worden, kwam vooral door een late tegengoal in Doetinchem. De Graafschap-aanvoerder Jeffry Fortes benutte toen in de zevende minuut van de blessuretijd een strafschop.

Onnodig moeilijk

De nipte 3-2 zege deed geen recht aan het overwicht dat ADO toen had. Ook voor eigen publiek maakte ADO het zichzelf onnodig moeilijk. De ploeg stond met nog twintig minuten met 2-0 voor, maar kreeg een rode kaart en zag de bezoekers in korte tijd tot terugkomen tot 2-2.

De Haagse formatie behield de controle tijdens de eerste helft, hoewel de eerste kans van de wedstrijd voor De Graafschap was. Spits Devin Haen stuitte in de vierde minuut op ADO-doelman Nick Marsman.

Een klein kwartier later kwam ADO goed weg toen verdediger Silvinho Esajas een overtreding beging in het eigen strafschopgebied. Esajas hield de arm van David Flakus Bosilj nadrukkelijk vast en de spits van De Graafschap ging naar de grond, maar de arbiter oordeelde dat het te licht was.

Pro Shots Alex Schalk viert zijn doelpunt

Het was ADO dat halverwege de eerste helft op voorsprong kwam. Alex Schalk was het eindstation van een fraaie aanval en schoot op aangeven van Amir Absalem hard in de bovenhoek, waarmee hij de doelman kansloos liet.

Nog voor de rust had Schalk zijn tweede treffer van de avond in het net liggen. Ditmaal kopte hij een corner van Daryl van Mieghem, die ook bij de openingstreffer betrokken was, via het hoofd van een verdediger hard binnen.

De 2-0 voorsprong betekende dat De Graafschap in de tweede helft minimaal drie keer moest scoren om een verlenging af te dwingen. De tweede helft werd binnen een minuut gestaakt wegens vuurwerk dat afkomstig was uit het vak met de supporters uit Doetinchem.

Orange Pictures Vuurwerk op de tribune, afkomstig uit het vak met uitsupporters van De Graafschap

Ook na de hervatting leek er voor ADO nog weinig aan de hand. Vlak voor het ingaan van het 'Haags Kwartiertje' veranderde dat volledig. Niet ADO, maar De Graafschap profiteerde van deze steun in de rug van het thuispubliek.

Comeback

Binnen zeven minuten scoorden de bezoekers tweemaal. Eerst via de knie van Ralf Seuntjens, die na een weinig productieve basisplaats in de eerste wedstrijd juist op de bank moest plaatsnemen. Vervolgens nam aanvoerder Fortes even later het tweede Doetinchemse doelpunt voor zijn rekening.

Plots had De Graafschap nog maar één goal nodig om een verlenging af te dwingen. En dan moest ADO ook nog eens verder met tien man, nadat Absalem in de 78ste minuut werd weggestuurd. Hij trapte de bal uit frustratie weg en ontving zijn tweede gele kaart.

De Graafschap voelde dat er wat te halen viel, zette een slotoffensief in en dwong ADO tot verdedigen. Via Seuntjens kregen de bezoekers in blessuretijd de kans op de benodigde derde treffer, maar de spits kreeg de bal er van dichtbij niet in.