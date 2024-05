FC Dordrecht gaat als het Leverkusen van de eerste divisie de nacompetitie in

Pro Shots Oluwakorede Osundina en Michele Santoni vieren een overwinning van FC Dordrecht

Gaat de geschiedenis zich herhalen? Aan het eind van het seizoen 2013/2014 maakte FC Dordrecht, dat tweede was geworden in de eerste divisie, via de nacompetitie de sprong naar de eredivisie. Dit jaar is de club opnieuw van de partij in het seizoenstoetje, dat voor de Schapenkoppen vanavond begint met een uitduel tegen FC Emmen (18.45 uur).

En dat mag best een verrassing genoemd worden. De ploeg van coach Michele Santoni stond na drie speelronden met twee punten op de achttiende plaats van de Keuken Kampioen Divisie. Een positie waar niemand van opkeek. Na dat ene jaartje eredivisie, want langer duurde het avontuur op het hoogste niveau niet, eindigde Dordrecht steevast in de onderste regionen.

Ook Santoni, die in de zomer van 2021 aan de slag ging aan de Krommedijk, wist die tendens niet te doorbreken. Tot dit seizoen. Want na die stroeve beginfase volgde een gestage opmars die gepaard ging met eerst elf duels zonder verliespartij en sinds een nederlaag bij Roda JC in februari een ongeslagen reeks van dertien wedstrijden.

Huurlingen

Het bracht FC Dordrecht, dat dankzij een hernieuwde samenwerking met Feyenoord de jonge huurlingen Antef Tsongui, Ilias Sebaoui, Shiloh 't Zand en Korede Osundina aan de selectie had kunnen toevoegen, naar de vierde stek op de ranglijst. Uiteraard tot grote tevredenheid van Santoni.

"We hebben nu, met de beker erbij, veertig wedstrijden gespeeld", vertelt de in Italië geboren zoon van een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder maandag in het Sportforum op NPO Radio 1. "En ik kan mij er bijna geen enkele herinneren waarin mijn spelers een mindere prestatie hebben geleverd. We hebben ook verloren, zes keer, maar ook toen waren we qua performance helemaal onszelf."

Dat zag Santoni, zonder dat hij zijn elftal zou willen vergelijken met de nieuwe kampioen van Duitsland, ook terug bij bijvoorbeeld Bayer Leverkusen, dat sinds het begin van het seizoen al vijftig wedstrijden ongeslagen is. "Ik hou van dit soort records. De energie constant vinden om onverslaanbaar te blijven. Ze hebben ook een paar keer pas in de 97ste minuut toegeslagen."

"Er is heel veel voetbal te zien, maar ik kijk alleen wat ik echt leuk vind. En dit vind ik echt fantastisch", prijst hij de ploeg van de 42-jarige Xabi Alonso. "De manier van spelen, het constant de energie kunnen vinden en dan ook nog met veel wisselingen, want hij gebruikt 24 of 25 spelers. Dat vind ik als trainer fascinerend: hoe hij dat voor elkaar krijgt. En ook nog als heel jonge trainer."

'Onszelf blijven'

Santoni, die zelf over vier dagen ook zijn pas 44ste verjaardag viert, kijkt uit naar de nacompetitie. "We hebben zo'n goed seizoen gedraaid en ook zo'n zelfvertrouwen opgebouwd in de manier waarop we willen spelen en de manier waarop we dingen samen doen. De enige fout die we kunnen maken bij deze wedstrijd is te veel druk erop te zetten. We moeten gewoon onszelf blijven."

Vandaar ook dat de coach, die als video-analist heeft gewerkt bij Ajax en Internazionale, geen gekke dingen wil doen in de aanloop naar het eerste duel. "Dat was ook de discussie: we moeten helemaal naar Emmen, zullen we een keertje op trainingskamp gaan of in een hotel? Maar ik geloof meer in de routine, in wat je elke dag doet."

Die ideetjes belandden derhalve met een sierlijke boog in de prullenbak. "We hebben Emmen al twee keer verslagen (2-4 en 2-1, red.) met de manier waarop wij ons op de wedstrijden voorbereiden. Dat betekent niet dat dat ook deze keer gaat gebeuren - we moeten wel geconcentreerd en gefocust zijn - maar je moet wel jezelf blijven."

En dat geldt ook voor de trainer zelf. "Het enige wat ik ze kan geven is het vertrouwen dat ik in hen heb. En ik moet ervoor zorgen dat we frivool blijven spelen, zoals we hebben gedaan. Want daar worden we ook om geroemd. En dat we fit en fris zijn."

