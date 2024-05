Instagram Shurandy Sambo Spelers van PSV op een boot op Ibiza

NOS Voetbal • vandaag, 10:26 Ibiza-trip PSV maakt veel los, maar competitievervalsing? 'Hier zijn geen regels voor' Thierry Boon voetbalredacteur/verslaggever NOS Sport

Zelden zal een verdiende vakantie voor zoveel ophef hebben gezorgd als het Ibiza-tripje van landskampioen PSV. Hoewel iedereen binnen de Nederlandse voetbalwereld de winnende coach Peter Bosz zijn sigaar onder de Spaanse zon gunt, wringt het toch.

Nog voordat de competitie is afgelopen trok PSV vier dagen naar het hippe feesteiland om de landstitel te vieren, terwijl er zondag nog een duel met RKC Waalwijk wacht. En die ploeg strijdt in de laatste speelronde volop tegen degradatie.

"Maar ik twijfel niet aan de sportieve plicht die we moeten doen. Ik heb de spelers daar ook op gewezen", zegt Bosz met volle overtuiging. "Het is niet zo dat we op Ibiza alleen maar aan het bier hebben gezeten. De spelers hebben ook gezwommen en padel gespeeld."

RKC is met Excelsior en Heracles Almelo verwikkeld in een strijd tegen degradatie. De Waalwijkers zijn er bij gebaat om ploeg te treffen die mogelijk vermoeid is na de trip naar Ibiza, waar meer nachtclubs dan voetbalvelden te vinden zijn.

"Uiteindelijk hebben ze zoveel kwaliteit in de selectie dat het niet veel zal uitmaken", denkt RKC'er Etienne Vaessen. "Het is voor hen ook gewoon ontspanning", zegt de doelman die na dit seizoen transfervrij is en in de belangstelling staat van PSV.

Veel voetballers naar Ibiza

Ibiza en de voetbalwereld. Het is zo langzamerhand een twee-eenheid aan het worden. De Vengaboys zongen ooit over de geliefde vakantiebestemming en het lijkt wel alsof alle voetballers het eiland omarmd hebben.

Wie in de zomer een bekende speler 'in het wild' wil tegenkomen, moet naar Ibiza. Het perfecte weer, de prachtige strandtenten en de exclusieve nachtclubs zorgen voor de ultieme cocktail die geen voetbalteam kan laten staan.

Instagram Shurandy Sambo De selectie van PSV bij een restaurant op Ibiza

Feyenoord deed vorig seizoen hetzelfde als PSV nu. Na het binnenhalen van de landstitel pakte het nog vóór de laatste speelronde het vliegtuig naar Ibiza. Om vervolgens in de laatste wedstrijd voor eigen publiek met 1-0 te verliezen van Vitesse, dat ook al uitgespeeld was.

Volgens Feyenoord-coach Arne Slot zat daar geen verband in. "Want de wedstrijd verliep zoals de 33 daarvoor. We waren vele, vele malen beter dan Vitesse. We kregen kans op kans, maar hij ging er niet in. Dus het resultaat kwam niet overeen met het wedstrijdbeeld."

Competitievervalsing?

Toch is het goed voor te stellen dat een korte vakantie niet de best mogelijke voorbereiding op een wedstrijd is. Ook niet voor PSV. Daar kan Excelsior, dat op doelsaldo net onder de veilige vijftiende plaats van RKC staat, de dupe van worden.

Competitievervalsing? Daar willen ze in Kralingen niets van weten. "Met speculaties kan ik niet zo veel", zegt Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. "Het is allemaal gelul in de ruimte. Wij moeten zelf gewoon presteren op bezoek bij Feyenoord."

Pro Shots Marinus Dijkhuizen, trainer van Excelsior

Saillant detail: er staat voor Excelsior ook nog een tripje naar Ibiza op het programma. "Dat is traditie bij ons. Als we veilig zijn, gaan we volgende week naar Ibiza. Dus het wordt voor ons ADO of De Graafschap uit óf uit op Ibiza", zegt Dijkhuizen met een knipoog.

Zijn ploeg ging vorig jaar nadat het zich gehandhaafd had ook naar het Spaanse eiland, ook nog vóór de laatste speelronde. Na het Ibiza-tripje stonden de Rotterdammers binnen een halfuur met 3-0 achter tegen FC Volendam. "De spanning was er wel af."

KNVB kan er niet veel mee

Het grote verschil is dat er toen voor beide ploegen niets meer op het spel stond. "We hadden simpelweg geen andere mogelijkheid", legt Bosz uit. "Op de maandag na de competitie moeten veel spelers zich alweer melden bij hun nationale ploeg."

Hoewel de vervroegde Ibiza-trip dus aan populariteit wint, kan de KNVB er niet zo veel mee. De voetbalbond, organisator van de eredivisie, kan clubs moeilijk verplichten om in Nederland hun groepstrainingen af te werken.

"Hier zijn geen regels voor. We gaan ervan uit dat alle clubs tot en met de laatste speeldag hun sportieve plicht doen", klinkt het bij de bond. Excelsior-coach Dijkhuizen heeft daar begrip voor. "Als je een hele week wil padellen, ga je een hele week padellen."

