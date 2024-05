NOS Voetbal • vandaag, 21:03 Vaessen staat straks als Burnet onder de lat bij Suriname: 'Zorgen dat we WK halen'

RKC Waalwijk moet zondag op bezoek bij kersvers landskampioen PSV de play-offs om degradatie zien te ontlopen. Maar ondanks die uitdagende opdracht zit doelman Etienne Vaessen met zijn hoofd ook al een beetje bij Suriname. Niet als vakantieganger, maar als heuse international.

Want er lonkt voor Vaessen een plaats onder de lat bij het Surinaamse elftal, mede dankzij RKC-trainer Henk Fraser en inspanningsfysioloog Iwan Redan. Zij wisten van het deels Surinaamse bloed dat Vaessen door zijn aderen heeft stromen en die informatie kwam via via terecht bij Brian Tevreden, de directeur voetbalzaken bij de Surinaamse voetbalbond.

"Hij belde of het klopte", vertelt de in Breda geboren Vaessen, die bevestigend antwoordde. "Ik heb daarna ook bondscoach Stanley Menzo gesproken. Ze hebben mij toen overtuigd en ook gezegd dat er nog meer grote spelers aankomen. De trainer hier vindt het ook geweldig dat ik voor zijn land kies."

Opa Burnet

De keuze was ook niet zo heel moeilijk. "Ik denk dat het een heel mooie ervaring is, ook sportief. Het Nederlands elftal ga ik waarschijnlijk niet meer redden, misschien in de toekomst als derde of vierde keeper, als ik bij een grotere club zou zitten. Maar ik hecht er meer waarde aan om waarschijnlijk eerste keeper van Suriname te worden en WK-kwalificatiewedstrijden te kunnen gaan spelen. En de Gold Cup."

De Surinaamse roots heeft de sluitpost te danken aan zijn in Paramaribo geboren opa, die op zijn zestiende naar Nederland kwam en hier een gezin stichtte. Vaessen heeft hem nooit leren kennen, maar draagt binnenkort wel diens achternaam op zijn rug: Burnet. Het gevolg van het nieuwe paspoort dat hij moest aanvragen.

"Maar verder hou ik gewoon Vaessen als achternaam, hoor, de achternaam van mijn moeder. Daar ga ik al mijn hele leven mee door het leven en zo kennen mensen mij ook. Maar in Suriname heet ik dus Etienne Burnet."

Suriname speelt in juni twee kwalificatieduels voor het WK van 2026: thuis tegen Saint Vincent en de Grenadines en uit tegen Anguilla. "Ik heb Anguilla even gegoogeld en zag heel mooie, witte stranden. Een voetbalveld heb ik nog niet gezien, maar dat zal ook wel ergens liggen. We gaan er een mooie reis van maken, ons inzetten voor Suriname en ervoor zorgen dat wij het WK gaan halen."

Niet te veel tegengoals

De twinkeling in zijn ogen verraadt zijn enthousiasme over het onverwachte avontuur, maar eerst wacht nog de harde realiteit: Vaessen moet met RKC nog het vege lijf zien te redden. De Waalwijkers hebben nu de veilige vijftiende plaats in handen, maar Excelsior zit op het vinkentouw om die positie over te nemen en RKC richting nacompetitie te duwen.

NOS De stand voor de laatste speelronde

Beide ploegen hebben evenveel punten, maar RKC heeft een iets beter doelsaldo dan de concurrent, die een verschil van drie treffers moet zien weg te werken. Saillant detail daarbij is dat de respectievelijke tegenstanders niet de eerste de beste zijn: RKC reist dus af naar PSV, terwijl Excelsior te gast is bij Feyenoord, de afgetekende nummer twee op de ranglijst.

"Gewoon nog één wedstrijd knallen en alles geven", luidt Vaessens devies. "We benaderen het als elke andere wedstrijd. Optimaal voorbereiden. We gaan erheen om een punt of punten te pakken. Al moeten we ook wel realistisch nadenken en vooral niet te veel goals tegen krijgen."

Hij gaat ervan uit dat Feyenoord zijn sportieve plicht zal doen in De Kuip, ook omdat het duel met Excelsior het laatste is met de naar Liverpool vertrekkende trainer Arne Slot op de bank. "Maar daar moeten wij helemaal niet op hopen. We moeten nu van onze eigen kracht uitgaan."

