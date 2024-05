NOS Voetbal • vandaag, 16:41 Degradatiestrijd blijft spannend: Excelsior wint van zwak Heracles, RKC pakt punt

Het blijft spannend in de strijd tegen degradatie in de eredivisie. Er kunnen na vandaag nog drie clubs op plek 16, de plaats op de ranglijst die clubs veroordeelt tot het spelen van play-offs tegen degradatie, eindigen. Dit zijn Heracles Almelo, RKC Waalwijk en Excelsior.

Excelsior staat op dit moment op de zestiende plaats, maar heeft zeker vertrouwen getankt. De Rotterdammers wonnen in een onderling duel met maar liefst 4-0 van een lamlendig Heracles Almelo.

RKC Waalwijk pakte thuis in de slotfase een punt tegen PEC Zwolle (1-1).

Nog een speelronde

Excelsior kan zich volgende week op bezoek bij Feyenoord veilig spelen. RKC Waalwijk gaat dan op bezoek bij kampioen PSV. Heracles Almelo speelt thuis tegen Fortuna Sittard en heeft met een voorsprong van drie punten de beste papieren.

Toch zal de ploeg van Erwin van de Looi allerminst zorgenvrij zijn. Twee jaar geleden degradeerde Heracles ook na een krankzinnig competitieslot, waar het aanvankelijk veilig leek.

Toen belandde Heracles met 34 punten op de zestiende plek, na een spectaculaire opmars van Sparta Rotterdam. In de play-offs was Excelsior te sterk voor de Almeloërs. waarna degradatie een feit was.

Heracles Almelo, dat nu weer bezig is een aan een matig competitieslot, leek vandaag bevangen door het warme weer. De ploeg kwam loom voor de dag.

Excelsior was veel beter, maar kwam pas in de blessuretijd van de eerste helft op 1-0. Van dichtbij tikte Troy Parrot binnen. De spits had daarvoor ook al meerdere malen gevaar gesticht.

De Ierse aanvaller verdubbelde in de 66ste minuut de voorsprong. Hij liep een voorzet van Couhaib Driouech binnen (2-0).

Meteen na de aftrap van Heracles die daarop volgde, maakte Excelsior er 3-0 van. Driouech was ditmaal zelf trefzeker. Hij kreeg de bal goed mee en schoot van dichtbij diagonaal door de benen van Heracles-keeper Michael Brouwer raak.

Diep in de blessuretijd maakte Driouech zijn tweede doelpunt (4-0). Een treffer die met het oog op het doelsaldo best een belangrijke zou kunnen zijn.

Bij de wedstrijd RKC Waalwijk - PEC Zwolle duurde het lang voordat het eerste doelpunt viel. RKC-spits David Min was meerdere keren dreigend, maar niet doeltreffend.

PEC liet af en toe ook zijn tanden zien, al was wel te zien dat de druk daar wel van de ketel is. De Zwolse supporters bevestigden dit door het toezingen van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd in de 61ste minuut gemaakt. Lennart Thy schoot van afstand en via een been van RKC'er plofte de bal in de hoek (0-1).

In de slotfase zetten de RKC-supporters het 'alles of niets' in. De ploeg van Henk Fraser voelde zich gesteund en maakte het PEC erg lastig. Na meerdere mogelijkheden en een rode kaart van PEC-speler Zico Buurmeester maakte Richonell Margaret gelijk: 1-1.