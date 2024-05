NOS Voetbal • vandaag, 16:30 Landskampioen PSV kan puntenrecord niet evenaren: 'Was niet goed genoeg'

2:55 Bekijk de samenvatting van Fortuna Sittard - PSV

PSV kan het puntenrecord van Ajax (93) uit 1971/1972 niet meer evenaren. De kersverse landskampioen uit Eindhoven kwam op bezoek bij Fortuna Sittard, na een uiterst lichtzinnig optreden, niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

De Eindhovenaren komen nu op 88 punten en evenaren daarmee hun eigen puntenrecord uit het seizoen 2014/2015. PSV kreeg ondanks het gelijkspel wel een eredivisierecord in bezit, door als eerste club in de eerste 33 competitieduels van het seizoen tot scoren te komen.

De Jong en Bosz balen

Luuk de Jong vindt het jammer dat PSV het record van Ajax niet kan overnemen. "We hadden iets moois kunnen neerzetten", baalde de aanvoerder. Trainer Peter Bosz klonk vanzelfsprekend ook ontevreden. "De jongens hebben hun best gedaan, maar vooral voor rust was het slecht."

Het is deze week na het uitbundige kampioensfeest in Eindhoven allesbehalve stil geweest bij PSV. Malik Tillman, dit seizoen een van de revelaties, werd definitief van Bayern München overgenomen en Noa Lang liet zich kritisch uit over de begeleiding tijdens zijn herstel van een slepende hamstringblessure.

Het Eindhovens Dagblad meldde deze week ook dat Ernest Faber met PSV in gesprek is over de beëindiging van zijn contract. De hoofd jeugdopleiding van de club kan als hoofdtrainer in Australië aan de slag.

ANP De selectie van PSV wordt voor aanvang door Fortuna Sittard gefeliciteerd met het kampioenschap

Peter Bosz beloonde tweede keeper Jöel Drommel in Sittard met zijn eerste basisplaats van het seizoen in de eredivisie. "Ik vond dit een uitstekende mogelijkheid", verklaarde de trainer voor aanvang bij ESPN. Drommel keepte dit seizoen wel twee duels in het bekertoernooi.

Naast Drommel kregen ook Ismael Saibari en Hirving Lozano een basisplaats. Vast waardes Walter Benítez, Joey Veerman en Johan Bakayoko begonnen op de reservebank.

PSV kreeg voor aanvang door middel van een erehaag de felicitaties van Fortuna voor het behalen van de landstitel. Een goed gebruik in de eredivisie nadat het kampioenschap is beslist.

De Eindhovenaren verkeerden voor rust echter nog in een kampioensroes, want het spel van PSV was lichtzinnig. De club maakte, tot opwinding van trainer Bosz langs de kant, veel individuele fouten en creëerde weinig kansen.

Voor Fortuna zit de competitie er net als PSV eigenlijk al op en volgens trainer Danny Buijs snakt zijn ploeg naar het einde van het seizoen. Desalniettemin hadden de Limburgers er voor eigen publiek zin in.

Iñigo Córdoba hielp Fortuna na 27 minuten aan een verdiende 1-0 voorsprong. De Spanjaard was het eindstation na een uitbraak van Kristoffer Peterson, die ter hoogte van het middenveld Olivier Boscagli de bal had ontfutseld.

Luuk de Jong had daarna twee keer de gelijkmaker kunnen produceren, met een kopbal en een schot, maar zag keeper Luuk Koopmans twee keer fantastisch redding brengen.

ANP Fortuna Sittard viert de 1-0 van Iñigo Córdoba (tweede van rechts) tegen PSV

Bosz greep in door Veerman, Bakayoko en Patrick van Aanholt direct na rust in het veld te brengen voor Jordan Teze, Lozano en Saibari.

Die wisselingen kwamen het niveau van PSV nou niet bepaald ten goede, Het spel van de ploeg van Bosz was stroperig en Fortuna bleef betrekkelijk eenvoudig op de been.

Veerman had een PSV-treffer op zijn schoen op de rand van de zestien, maar ook de Volendammer was met een schot hoog over het doel niet bij de les.

Schouten

Uitgerekend Jerdy Schouten, een van de beste en meest constant spelende PSV'ers van het seizoen, zorgde in de 72ste minuut weer voor wat vrolijkheid aan Eindhovense zijde, door uit een corner van Veerman de 1-1 binnen te koppen.

PSV ging vervolgens op jacht naar de winst, maar verder dan een gevaarlijke kopbal en een schot van De Jong kwam de club niet.

De selectie van Bosz krijgt de komende dagen overigens voldoende gelegenheid om de teleurstelling van Sittard weg te werken.

PSV viert dan namelijk een aantal dagen vakantie op Ibiza voordat het volgende week zondag tegen RKC Waalwijk de laatste wedstrijd van het seizoen speelt.