NOS Voetbal • vandaag, 09:34 PSV jaagt op record Cruijffs 'Gouden Ajax': 'Of wij beter waren? Wat een vraag!' Luuk Blijboom redacteur NOS Sport

Records? Die zijn er nu eenmaal om verbroken te worden, zegt Arie Haan zonder ook maar een zweem van al dan niet vals sentiment. "Er is er nu eenmaal niet één dat honderd jaar standhoudt."

Dat het 'Gouden Ajax' van jaargang 1971/'72 dit seizoen het record van (omgerekend naar de telling van nu) 93 punten mogelijk moet gaan delen met PSV, nemen de spelers met een gezonde dosis Amsterdamse bluf ter kennisgeving aan.

Dus: nee. Haan is er geen moment mee bezig. Niet geweest ook, trouwens. "Het is dat anderen er dezer dagen tegen me over beginnen. Anders was het volledig aan me voorbijgegaan."

Het puntenrecord PSV kan dit seizoen het recordaantal punten evenaren waarmee Ajax in seizoen 1971/'72 kampioen werd. Omgerekend naar de huidige puntentelling kwam Ajax na 30 overwinningen, drie gelijkspelen en één nederlaag tot 93 punten. Doelsaldo: 104 treffers voor, 20 tegen (+84). PSV speelt zondag uit tegen Fortuna en sluit het kampioensjaar in het slotweekeinde af tegen RKC. Winnen de Eindhovenaren beide duels, dan komt de ploeg van Peter Bosz eveneens tot een puntentotaal van 93. Op basis van het doelsaldo is PSV het Ajax van Rinus Michels inmiddels voorbij. Het heeft 107 doelpunten voor en 19 tegen (+88). Ajax heeft nog wel het recordaantal doelpunten in één seizoen stevig in handen. Mede door 33 treffers van Johan Cruijff, 25 van Sjaak Swart en 23 van Klaas Nuninga kwamen de Amsterdammers in seizoen '66/'67 tot 122 doelpunten.

De 76-jarige Haan is er nu eenmaal niet de man naar om te blijven hangen in het verleden. "Wat wij met Ajax presteerden, was prachtig. Maar het is geweest."

'Lelijk laten liggen'

Met dertig overwinningen en drie gelijkspelen kende de ploeg van Rinus Michels ruim een halve eeuw geleden een droomjaar. Smetje op het seizoen: de 3-2 nederlaag tegen Go Ahead Eagles, mede dankzij twee treffers met het hoofd van Ruud Geels.

"PSV kent nu ook een geweldig seizoen. Want goed voetballen én punten pakken, dat is heus niet eenvoudig. Maar vergeet één ding niet. In 1972 wonnen wij naast de landstitel en de KNVB-beker ook de Europa Cup I, de Wereldbeker en de Supercup."

ANP 1972: de Ajacieden Johan Neeskens, Ruud Krol en Arie maken plezier

"Laten we wel wezen: PSV heeft het dit seizoen in de Champions League natuurlijk lelijk laten liggen. Ze slaan zich in Eindhoven voor hun kop nu ze zien dat Dortmund in de finale staat. Dit betekent dat PSV nog niet zo ver in de ontwikkeling is als wij destijds. Anders hadden ze wel gewonnen van die Duitsers."

Desondanks ziet Haan toch een overeenkomst tussen het Ajax uit zijn jaren en het hedendaagse PSV. "Ze spelen in Eindhoven leuk voetbal en maken veel doelpunten. Wat dat betreft zijn de twee ploegen wel te vergelijken."

Het grote verschil: "In onze tijd bestond het bijna niet dat spelers werden weggekocht. We speelden drie, vier jaar lang met dezelfde elf spelers. Er waren weinig wisselingen in het team. Je had twee reserves die mochten invallen en niet vijf, zoals vandaag de dag."

1:37 1972: Ajax kampioen met omgerekend 93 punten: 'Echt van wereldklasse'

"Het was een heel andere tijd. Het voetbal was totaal anders. Denk alleen maar aan de buitenspelval en het gebruik van de VAR. Iedere vergelijking gaat mank."

Bulderende lach

"Of wij beter waren dan het PSV van nu?" Vanuit Spanje herhaalt Ruud Krol (75) over de telefoon de vraag, gevolgd door een bulderende lach. "Moet je dat nog vragen?! Hahaha, schei toch uit! Natuurlijk!"

"PSV heeft het goed gedaan dit jaar", meent de voormalige linkervleugelverdediger. "Maar het Ajax van '71/'72 was vele malen beter."

Of nee, laat hij het zo zeggen. "Het Ajax van toen was het allerbeste elftal dat de wereld ooit heeft gekend."

ANP 1971: Ruud Krol wordt op het veld belaagd door de Franse jongensgroep Les Poppys

"Wij konden elk spelsysteem spelen. Aanvallen, verdedigen, pressing, balletje bij ons houden. We beheersten alles."

Niet voor niets speelt het Ajax van toen ook vandaag de dag nog tot de verbeelding, zegt hij. "Overal waar ik kom, of dat nou Europa is of Afrika, steeds beginnen mensen over het Ajax van toen. Dat geldt overigens ook voor het Nederlands elftal van 1974. Die twee teams hebben een onuitwisbare indruk gemaakt en komen nog altijd terug in gesprekken."

Filosofie

Anders dan Haan ziet Krol dan ook niet veel overeenkomsten tussen het toenmalige Ajax en het huidige PSV. "Wij hadden Johan Cruijff in de ploeg. En die kun je natuurlijk niet vergelijken met Luuk de Jong."

"Wij speelden bovendien een heel ander type voetbal. We hadden een eigen filosofie. We waren verdedigend heel sterk en speelden altijd vooruit. Het was niet zoals nu, dat alles breed gespeeld wordt. Van de keeper naar de rechtsback, van de rechtsback terug naar de keeper en dan maar weer eens naar de centrale verdediger en de linksback."

ANP 1972: Ajaxspelers luisteren op de radio naar de loting voor de halve finale van de Europacup 1 voor landskampioenen

"Breed spelen? Dat was een doodzonde. Zo gaf je de tegenstander namelijk de kans om de verdediging te organiseren. Bij ons móest de eerste bal vooruit. Zo waren wij grootgebracht onder Michels. Later hebben wij dat ook weer gepredikt toen wij als trainers aan de slag gingen."

Swart

Waar de 93 punten die PSV in het vooruitzicht heeft ter sprake komen, loert in Amsterdam het cynisme om de hoek. "Laat ze lekker blij zijn daar in Eindhoven met dit record", lacht de 85-jarige Sjaak Swart.

"PSV is dit seizoen de sterkste ploeg", kan ook Swart met de beste wil van de wereld niet ontkennen. "Je wil alleen niet weten hoe ze in de media worden opgehemeld."

Over 100 jaar wordt er in Nederland echt niet meer over gesproken over deze landstitel van PSV, hoor. Sjaak Swart

"Ik vind het leuk voor Peter Bosz, begrijp me goed. Da's echt een goede vent", zegt de rechtsbuiten van weleer. "Maar laten we alsjeblieft niet te veel stennis maken over dit kampioenschap van die club."

Deur wagenwijd open

"Geloof me, wij speelden vroeger niet tegen ploegen als Heerenveen. Die het tegen PSV rustig aan doen en de deur achterin wagenwijd openzetten. Als je zulke tegenstanders treft, kun je niet over jezelf zeggen dat je zo goed bent."

"Geloof me. Over 100 jaar wordt er in Nederland echt niet meer over gesproken over deze landstitel van PSV, hoor."