NOS Voetbal • vandaag, 17:03 PSV heeft beet en neemt talent Tillman over van Bayern

PSV neemt Malik Tillman definitief over van Bayern München, zo melden de Eindhovenaren en de Duitsers via sociale media. De jonge Amerikaan werd dit seizoen gehuurd door PSV, dat in het huurcontract een optie tot koop had opgenomen.

Die optie is nu gelicht. De 21-jarige Tillman heeft getekend tot 2028 bij de kersverse landskampioen. Hoeveel PSV heeft betaald aan Bayern, wordt niet bekendgemaakt.

Al langer hing een definitieve overname van Tillman in de lucht. Algemeen directeur Marcel Brands gaf enkele weken terug al aan dat hij van plan was de koopoptie in het contract te lichten, terwijl ook Tillman zelf open stond voor een vast verblijf in Eindhoven.

"Ik ben heel blij dat ik langer bij PSV blijf. Het eerste seizoen is geweldig geweest en ik hoop dat we de komende jaren nog veel prijzen gaan pakken", vertelt Tillman op de clubwebsite van PSV. "Dat geeft me het vertrouwen dat ik hier op de juiste plek ben en dat ik me hier kan ontwikkelen tot een nog betere voetballer."

Vorige week sprak de NOS al met Tillman over zijn toekomst, bekijk hieronder dat gesprek:

Ook technisch directeur Earnest Stewart is in zijn nopjes met het aantrekken van Tillman, die dit seizoen een basisplaats veroverde en goed was voor negen goals in de eredivisie.

"Malik heeft dit seizoen zijn waarde meer dan bewezen. Het is een fantastische voetballer met ontzettend veel kwaliteiten", zegt Stewart op de clubwebsite. "Daarnaast heeft hij ook nog eens een geweldige ontwikkeling doorgemaakt, als voetballer en als mens. Ik ben erg blij dat hij nog lang voor PSV speelt."

Dat onderstreept trainer Peter Bosz. "Ik ben ontzettend blij dat hij blijft. Hij is pas 21 jaar oud, maar heeft dit jaar al zoveel stappen gezet in zijn ontwikkeling. Dat is mooi om te zien en ik ben benieuwd hoe hij zich gaat doorontwikkelen."

