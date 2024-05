ANP Etienne Vaessen

NOS Voetbal • vandaag, 22:36 RKC-keeper Vaessen debuteert in Surinaamse voorselectie van bondscoach Menzo

Etienne Vaessen maakt in de komende interlandperiode mogelijk zijn debuut voor Suriname. De keeper van RKC is door bondscoach Stanley Menzo opgenomen in de voorselectie voor twee WK-kwalificatiewedstrijden.

De 28-jarige Vaessen is al jaren een vaste waarde onder de lat in Waalwijk, waar hij meer dan 200 duels keepte. De in Breda geboren doelman maakte eerder dit seizoen bekend nog te hopen op een interlandcarrière, met dank aan zijn Surinaamse opa. In de afgelopen maanden werd het papierwerk afgehandeld om Vaessen speelgerechtigd te maken voor het land waar zijn opa werd geboren.

Debuut tegen Saint Vincent en de Grenadines?

Vaessen is één van de vijf doelmannen in de voorselectie van Menzo. Suriname speelt volgende maand twee kwalificatieduels voor het WK in 2026: thuis tegen Saint Vincent en de Grenadines en uit tegen Anguilla.

Ook Gyrano Kerk is voor het eerst toegevoegd aan de voorlopige selectie van Suriname. De voormalig aanvaller van FC Utrecht speelt dit seizoen voor het Antwerp van coach Mark van Bommel, dat hem huurt van het Russische Lokomotiv Moskou.

In de laatste jaren kozen meer spelers met Surinaamse roots ervoor om uit te komen voor het Surinaams elftal. Mede door de kwaliteitsimpulsen hoopt Suriname zich onder leiding van Menzo te plaatsen voor de Amerikaanse Gold Cup in 2025 en het WK van 2026, waar aan voor het eerst 48 landen zullen deelnemen.

Zesvoudig Oranje-international Menzo staat sinds maart weer aan het roer bij de Surinaamse ploeg, nadat hij twee jaar geleden ook al even bondscoach was.