Pro Shots Jerdy Schouten, Guus Til, André Ramalho, Mauro Junior en Joey Veerman

NOS Voetbal • vandaag, 06:17 De transferzomer van PSV: de vermoedelijke vertrekkers, twijfelaars en zekerheidjes

PSV is na een aantal dagen ontspanning op Ibiza terug in Nederland. De korte vakantie op het Spaanse feesteiland was voor een aantal selectiespelers ook een mooi moment om hun toekomst bij de kersverse landskampioen te overdenken. Wie lijken er deze zomer te vertrekken en wie blijven er? Een overzicht.

1. De (vermoedelijke) vertrekkers

In Eindhoven wordt rekening gehouden met een vertrek van aanvaller Johan Bakayoko en middenvelder Joey Veerman. De twee topspelers, beiden met een contract tot en met 2026, hebben een goed seizoen achter de rug en lijken toe aan een nieuwe stap in hun loopbaan.

"Nee, ik denk het niet", reageerde Stewart in februari bij Studio Voetbal op de stelling dat Bakayoko volgend seizoen ook nog voor PSV speelt.

PSV wees vorig jaar al een goed bod op de vleugelspeler af van het Engelse Brentford (naar verluidt 40 miljoen euro). Bakayoko (21) neemt met België ook deel aan het EK in Duitsland en kan dus bij een goed toernooi nog in waarde stijgen.

ANP Johan Bakayoko staat hoogstwaarschijnlijk voor een vertrek bij PSV

Hetzelfde geldt min of meer voor Veerman. "Als alles loopt zoals het nu loopt, dan zou een transfer aan het einde van het seizoen voor beide partijen een optie kunnen zijn", zei hij in december tegen de NOS over zijn toekomst.

In het geval van Veerman leeft er in Eindhoven nog wel het gevoel dat hij wellicht nog een seizoen eraan vastplakt. PSV is volgens het Eindhovens Dagblad de voorbije maanden bezig geweest om zijn verbintenis open te breken.

Ook tweede keeper Joël Drommel lijkt zich op te maken voor een vertrek uit Eindhoven. Hij wil na twee seizoenen als reservedoelman weer ergens de vaste nummer één onder de lat worden.

Huurlingen Armel Bella-Kotchap (terug naar Southampton), derde keeper Boy Waterman (wil waarschijnlijk stoppen), bankzitter Shurandy Sambo (transfer naar Burnley) en vleugelverdediger Patrick van Aanholt (naar verluidt in de belangstelling van Engelse clubs) lijken komend seizoen in ieder geval niet bij PSV terug te keren.

Dat geldt in ieder geval voor Sergiño Dest, die vorige week in Los Angeles aan zijn rechterknie is geopereerd nadat hij zijn kruisband had gescheurd. PSV huurde de Amerikaan dit seizoen van FC Barcelona.

2. De twijfelaars

"Ik wil naar een club die ook honderd procent voor mij gaat. Is dat hier of ergens anders? Ik weet het niet", uitte André Ramalho tijdens het kampioensfeest van PSV zijn twijfels over een langer verblijf bij PSV. De 32-jarige verdediger heeft een aflopend contract.

Ramalho wordt bij PSV geroemd om zijn professionaliteit en rol als verbinder, maar met name voor de topwedstrijden lijkt Stewart naar een kwalitatief sterker alternatief te zoeken. Ramalho heeft weliswaar een nieuwe aanbieding van PSV gekregen, maar de Braziliaan twijfelt nog.

ANP André Ramalho weet nog niet of zijn toekomst bij PSV ligt

Naast Ramalho is het ook de vraag wat basisspelers Olivier Boscagli, Jordan Teze en Mauro Júnior willen. Dit drietal heeft na dit seizoen nog een contract tot en met 2025. PSV lijkt met hen verder te willen.

Stewart liet onlangs wel doorschemeren dat onderhandelingen over nieuwe contracten steeds lastiger worden, omdat zaakwaarnemers door het succes met een zwaarder eisenpakket aan komen zetten.

3. De zekerheidjes

Bij PSV rekent men erop dat Noa Lang (lang geblesseerd geweest), Jerdy Schouten (dit seizoen definitief doorgebroken), Ismael Saibari (dit jaar niet altijd fit), Luuk de Jong (ervaren aanvoerder), Hirving Lozano (tegenvallend jaar) en Guus Til (sterk jaar) bij de club blijven.

Dat geldt waarschijnlijk ook voor doelman Walter Benítez, ondanks zijn in 2025 aflopende contract. "Komend jaar speel ik nog hier, dus ik blijf nog een poosje bij PSV", verzekerde de Argentijns international deze week in gesprek met ESPN.

Wie in ieder geval ook komend seizoen bij PSV speelt, is Malik Tillman. PSV bereikt onlangs een akkoord met Bayern München over de definitieve koop van de aanvallende middenvelder. Het is ook de verwachting dat de momenteel geblesseerde Isaac Babadi komend seizoen een grotere rol van betekenis bij PSV gaat spelen.