NOS Voetbal • vandaag, 20:48 Excelsior zet met winst bij ADO eerste stap naar finale nacompetitie

Eredivisieclub Excelsior heeft uit bij ADO Den Haag met 1-2 gewonnen in de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. Vlak voor tijd miste Henk Veerman voor ADO een reuzenkans op de gelijkmaker. Zaterdag wacht de return in Rotterdam.

De andere ploegen in de nacompetitie, NAC Breda en FC Emmen, speelden dinsdag in hun eerste ontmoeting gelijk: 1-1.

ANP Excelsior op voorsprong tegen ADO

ADO-verdediger Gylermo Siereveld leed in de zestiende minuut dom balverlies op het middenveld, waarna Couhaib Driouech de bal in het zestienmetergebied kreeg. Een schot van de linksbuiten dwarrelde via het been van verdediger Matteo Waem in het doel.

De voorsprong was totaal tegen de verhoudingen in. ADO had even daarvoor maar liefst drie levensgrote kansen om zeep geholpen. Marinus Dijkhuizen was dan ook zichtbaar opgelucht. De Excelsior-trainer bolde zijn wangen en blies even flink uit.

Ook Dijkhuizen kent de negatieve statistieken voor eredivisieclubs die veroordeeld zijn tot het spelen van play-offs om promotie en degradatie. Slechts twee van de vijftien eredivisieploegen die in de laatste tien jaar in de nacompetitie belandden, slaagden erin degradatie af te wenden.

Bloedstollende finale in 2022

Dijkhuizen zal ook even gedacht hebben aan de laatste keer dat hij met Excelsior tegen ADO speelde. In 2022, óók in de nacompetitie, in een bloedstollende finale.

ADO kwam toen in het tweede duel op een soevereine 3-0 voorsprong, maar kreeg in de slotfase twee rode kaarten. ADO-supporters stonden in de blessuretijd al klaar voor een veldbestorming, toen spits Thijs Dallinga de 3-3 binnenkopte. In de strafschoppenserie van maar liefst achttien penalties trok Excelsior aan het juiste eind.

De Rotterdammers promoveerden. ADO bleef veroordeeld tot de eerste divisie.

Terug naar het heden: Driouech toonde zich een paar minuten later andermaal belangrijk, middels een assist. Hij passeerde zijn man en gaf de bal laag voor op Lance Duijvesteijn, die zuiver in de hoek schoot: 0-2.

Het was de eerste basisplaats voor de 22-jarige Driouech sinds begin april. De linksbuiten begon tegen Heracles Almelo en Feyenoord nog op de bank na een hamstringblessure. Nu mocht hij een uur meedoen van Dijkhuizen. Zijn vervanger in de 60ste minuut was Cisse Sandra.

Lijfsbehoud dan wel degradatie: het lijkt er niet op dat de aanvaller volgend jaar ook nog bij Excelsior voetbalt. Hij kan rekenen op flink wat belangstelling: PSV, Feyenoord, FC Twente en het Belgische Antwerp FC strijden om zijn handtekening.

ANP Veerman helpt ADO terug in de wedstrijd

In de tweede helft was het vooral ADO dat op zoek ging naar een aansluitingstreffer. De ploeg van Darije Kalezic zocht veelvuldig Henk Veerman. De aannames van de lange spits waren prachtig, maar zijn handelingssnelheid en schoten lieten vaak te wensen over.

Haags Kwartiertje

Tot een snelle vrije trap in de 71ste minuut. Joel Ideho brak uit en gaf voor bij de tweede paal, waar Veerman knap vanuit de lucht in de verre hoek volleerde: 1-2.

Daarna was het tijd voor het 'Haags Kwartiertje'. Bijna maakte Daryl van Mieghem nog de gelijkmaker met een hard schot. Keeper Stijn van Gassel moest zijn linkerbeen tot het uiterste strekken om redding te bieden.

Ook daarna waren er nog kansen te over. Wat heet: Veerman, de topscorer van de eerste divisie, schoot in de 95ste minuut van dichtbij hoog over.

Zo kwam Excelsior goed weg en begint de club met een nipte voorsprong aan het tweede duel, zaterdag in het eigen Van Donge & De Roo Stadion.