Wat hebben alle demonstraties tegen racisme opgeleverd?

Rutte ging uiteindelijk in het Catshuis in gesprek met leiders van de protestbeweging. Eerder in juni had hij al gezegd dat discriminatie een "systemisch probleem" is in Nederland.

In dit artikel zijn cijfers op een rij gezet, die laten zien dat mensen vooral in het onderwijs en op de arbeidsmarkt discriminatie ervaren. In onderzoeken is ook naar voren gekomen dat op de woningmarkt mensen met migratieachtergrond te maken krijgen met discriminatie.

Onbedoeld racisme

"Wat ik heel interessant vind, is dat best veel mensen geschrokken lijken van de protestbeweging", zegt Ghorashi. "Die beseffen: er zit waarschijnlijk wel wat waarheid in en ik kan dat niet meer ontkennen. Dat vind ik een heel belangrijke stap."

Volgens Ghorashi is het bewustzijn van onbedoeld racisme gegroeid. Dat zijn bijvoorbeeld opmerkingen die als grap bedoeld zijn, maar juist kwetsend overkomen. Of onbewust steeds de voorkeur geven aan bepaalde bevolkingsgroepen bij het selecteren van kandidaten voor een stage, baan of woning.

Die trend verklaart volgens haar ook waarom er bij de demonstraties veel meer dan eerst ook witte Nederlanders meededen. "We komen uit een fase waarin onschuld centraal stond. Namelijk de gedachte: we zijn als samenleving tolerant en daar hoort racisme niet bij. Maar de protesten laten zien dat de praktijken van racisme en uitsluiting structureel aanwezig zijn", zegt Ghorashi.

Doorpakken

"Het laat ook zien dat institutioneel racisme veelal gaat om onzichtbare processen, die toch mensen uitsluiten. Dat kan je niet zomaar oplossen met een Nationaal coördinator discriminatie en racisme. Hoe belangrijk die stap ook is."

Ook volgens Jan-Peter Loof is het belangrijk voor de politiek om door te pakken en de wetgeving aan te scherpen om het probleem beter tegen te gaan. Zo'n nationaal coördinator is daarbij volgens hem een goed begin.

"Die gaat natuurlijk niet gelijk het leven van mensen veranderen. Maar het kan er wel voor zorgen voor dat het beleid minder van een kabinet afhankelijk is en gewoon doorgaat. Uiteindelijk is de grootste winst dat de protesten duidelijk hebben gemaakt dat het een maatschappelijk probleem is en dat de politiek dat erkent."