Discriminatie op woningmarkt: Rachid komt moeilijker aan huis dan Jaap

Ook op de woningmarkt hebben Nederlanders met een migratieachtergrond te maken met discriminatie. Een kandidaat-huurder met buitenlandse naam krijgt beduidend minder positieve reacties als hij op een advertentie reageert, dan iemand met een Nederlandse naam. Dat blijkt uit onderzoek van weekblad De Groene Amsterdammer. Eerder toonde consumentenprogramma Radar al aan dat uitzendbureaus veelvuldig meewerken aan discriminerende verzoeken van werkgevers.

Journalisten van De Groene Amsterdammer reageerden onder de namen Rachid en Jaap op 250 advertenties voor huurwoningen. Hierbij vroegen zij aan makelaars en directe verhuurders of de betreffende woning nog beschikbaar was. Rachid kreeg duidelijk vaker nul op rekest: 116 keer kreeg hij een uitnodiging voor een bezichtiging of een verzoek om meer informatie, bij Jaap was dat 162 keer. Directe verhuurders maakten daarbij vaker onderscheid in afkomst dan makelaars.

Woning te huur

Daarnaast belden de journalisten vijftig makelaarskantoren in heel Nederland en deden zich voor als potentiƫle klant die naar het buitenland verhuist en zijn woning wil verhuren. Ze vroegen de kantoren rekening te houden met hun wensen: ze wilden liever geen allochtonen in hun huis. Liefst 46 makelaars stemden daarmee in en overtraden zo de discriminatiewetgeving. 31 van hen deden dat zonder meer, 15 realiseerden zich wel dat ze in overtreding waren, maar gingen er toch in mee.

Beluister hieronder twee fragmenten van makelaars die aan de eisen wilden voldoen.