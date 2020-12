Draagvlak voor Zwarte Piet neemt verder af

Tot nu toe wilden vooral hoger opgeleiden dat het uiterlijk van Piet verandert. Maar inmiddels is ook bij mensen zonder zo'n opleiding een verschuiving te zien. Twee jaar geleden was ruim twee derde van de lager opgeleiden voorstander van Zwarte Piet, nu is dat de helft. Bij mensen met een middelbare opleiding nam het draagvlak voor zwart geschminkte Pieten in die periode af van 58 procent tot 45 procent.

De onderzoekers vroegen ook naar de politieke voorkeur van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Daarin zagen ze grote verschillen. Kiezers van PVV, Forum voor Democratie en SGP zijn in grote meerderheid voor het behoud van Zwarte Piet. Van de SP-, CDA- en VVD-kiezers is iets meer dan de helft voor een verandering van het uiterlijk van de hulp van Sinterklaas. Een flink deel van die achterban wil het uiterlijk van Zwarte Piet nog wel behouden.

De meerderheid van kiezers van ChristenUnie, PvdA, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren is voorstander van een verandering van het uiterlijk van Zwarte Piet.

I&O peilde ook hoe Nederlanders in deze coronatijd omgaan met het Sinterklaasfeest. Daaruit blijkt dat ruim 40 procent van de Nederlanders komend weekend Sinterklaas viert. Wel gebeurt dat dit jaar in veel gevallen kleinschaliger dan in voorgaande jaren.