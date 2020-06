Ruim 11.000 demonstreren in Bijlmer tegen racisme: 'Volgend jaar hier weer'

Naar schatting 11.500 mensen hebben in Amsterdam-Zuidoost vreedzaam gedemonstreerd tegen racisme. Volgens de gemeente was er voldoende ruimte om afstand te houden, maar op het einde kwamen mensen voor het podium even te dicht bij elkaar.

Mede-organisator Gideon Everduim zegt dat met het protest in het Nelson Mandelapark geschiedenis is geschreven. "Grift dit in je geheugen", zei hij als laatste spreker op het podium. "Vandaag dopen we om om tot nationale Anton de Kom-dag (red: naar de Surinaamse verzetsstrijder). Dus volgend jaar staan we hier weer en het jaar daarna weer."

Ook riep Everduim premier Rutte op tot een dialoog: