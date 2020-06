Racisme en discriminatie in Nederland: dit zijn de cijfers

"Het zijn niet alleen maar de VS, waar mensen leven die het gevoel hebben dat ze in de samenleving niet volledig meetellen. Ook hier is racisme, ook hier is discriminatie."

Premier Rutte toonde woensdagavond begrip voor de demonstraties tegen racisme in Nederlandse steden, als gevolg van de dood van zwarte arrestant George Floyd in Minneapolis. Op welk gebied komt de meeste discriminatie voor, en wie zijn vooral slachtoffer?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau bracht onlangs een uitgebreid rapport uit over discriminatie in Nederland, gebaseerd op de ervaringen van ruim 8500 (steekproefsgewijs bevraagde) Nederlanders. Daaruit blijkt: ruim een kwart (27 procent) van de Nederlanders ervaarde in 2018 discriminatie, ongeveer evenveel als 5 jaar eerder.

Grootste pijnpunten: onderwijs en arbeidsmarkt

Vooral in het onderwijs heeft Nederland een probleem met discriminatie, zegt het SCP: 22 procent van de scholieren en studenten (ouder dan 15) voelde zich in 2018 gediscrimineerd, veel meer dan bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in de publieke ruimte. Het SCP onderscheidt deze vijf hoofdcategorieën: