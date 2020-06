Rutte over racisme: ook Nederland heeft een probleem

Premier Rutte ging naast de vakantie ook in op de antiracismedemonstraties in de VS en in Nederland. "De dood van George Floyd is onacceptabel", zei hij in de persconferentie na afloop van het corona-crisisberaad. Floyd, een zwarte man, kwam om het leven in de Amerikaanse stad Minneapolis nadat hij minutenlang op de grond werd gedrukt door een witte politieagent.

Sindsdien wordt er gedemonstreerd in de VS en de afgelopen dagen ook op verschillende plaatsen in Nederland. "Over de VS", zei Rutte, "wat mensen daar meemaken, maken mensen hier ook mee."

Rutte noemde discriminatie in Nederland een "systemisch probleem". "Ook hier worden mensen beoordeeld op hun afkomst."

Het is niet alleen een Amerikaans probleem, zei Rutte: