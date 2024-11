Pleegouders Vlaardingen ook verdacht van mishandelen drie andere pleegkinderen

Op de vorige zitting werd al duidelijk dat het OM onderzoek deed naar andere mishandelingen in het gezin. De officier van justitie stelde vandaag dat de pleegouders het halfzusje, toen ze 1 tot 3 jaar was, mishandeld hebben door haar te schoppen, te slaan en door haar naakt in een emmer te zetten in haar eigen ontlasting. Dit gebeurde tussen maart 2022 en december 2023, voor de mishandeling van het 10-jarige pleegmeisje.