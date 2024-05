NOS

NOS Nieuws • vandaag, 09:27 'Eerder al signalen van mishandeling pleegmeisje Vlaardingen'

In het afgelopen halfjaar zijn er meerdere meldingen gedaan over het Vlaardingse pleeggezin waar een 10-jarig meisje zwaargewond is geraakt, meldt De Telegraaf. Ook vertelde het meisje zelf aan verschillende mensen dat ze in het gezin werd mishandeld, schrijft het AD.

Maandag werd bekend dat de pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. Ze werd vorige week met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

Bronnen zeggen tegen De Telegraaf dat er al meerdere keren aan de bel was getrokken bij onder andere de William Schrikker Groep, die het meisje had ondergebracht bij pleegouders in samenwerking met jeugdhulporganisatie Enver. Ook Veilig Thuis werd volgens bronnen gealarmeerd.

Letsel op benen

Er waren "volop signalen dat het uit de hand liep in het pleeggezin", meldt het AD. Volgens de krant vertelde het meisje in december aan een supermarktmedewerker dat ze niet meer kan lopen en thuis wordt geslagen. "De politie wordt gewaarschuwd, het letsel op haar benen gefotografeerd, maar of er écht sprake is van mishandeling wordt niet duidelijk", schrijft de krant.

Een maand later zegt ze volgens de krant op school dat er thuis tegen haar wordt geschreeuwd, dat ze geslagen wordt en soms naakt in de tuin moet staan. Na overleg met haar pleegmoeder zou het meisje naar huis zijn gestuurd.

Maar in plaats van naar huis gaat ze volgens het AD naar een winkelcentrum, waar ze opnieuw aan wildvreemden vertelt dat ze thuis wordt mishandeld. Bronnen zeggen tegen de krant dat medewerkers van school haar na waarschuwingen ophalen in het winkelcentrum en alsnog naar huis brengen.

De biologische moeder was bezorgd over de situatie in het pleeggezin, meldt het AD. Zij uitte haar zorgen volgens de krant samen met haar advocaten, maar bij welke instantie is niet duidelijk. "De moeder was bang het zicht op het pleeggezin kwijt te raken", zegt advocaat Mieke Krol tegen het AD.

Onderzoek loopt

De politie reageert in het AD dat in kaart wordt gebracht welke meldingen zijn gedaan en met wie er contact is geweest. "Ook dat onderzoek verdient grote zorgvuldigheid en kost tijd, rekening houdend met de ernst van de zaak en privacy van betrokkenen", zegt een politiewoordvoerder tegen de krant.

De William Schrikker Groep zegt tegen De Telegraaf samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek te doen naar wat er is gebeurd. Hierover kan de stichting naar eigen zeggen geen informatie delen vanwege het strafrechtelijke onderzoek. Jeugdhulporganisatie Enver wil ook niet ingaan op de zaak omdat het onderzoek nog loopt en vanwege de privacy van de betrokkenen.

De pleegouders zitten in volledige beperking en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat. Ze worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris, die dan bepaalt of ze langer blijven vastzitten.