NOS Nieuws • vandaag, 15:50 AD en Telegraaf: 'Pleegouders uit Vlaardingen mishandelden eerder al kinderen'

De pleegouders uit Vlaardingen die worden verdacht van onder meer poging tot doodslag op hun 10-jarige pleegdochter zouden ook Syrische broertjes hebben mishandeld. Dat schrijven De Telegraaf en het AD op basis van bronnen. Maandag is de eerste pro-formazitting in de zaak.

Voordat het meisje bij de pleegouders kwam wonen, kwamen bij het stel drie Syrische broertjes terecht. Zij waren gevlucht voor de oorlog in hun thuisland en waren getraumatiseerd toen zij in 2021 bij de pleegouders in Vlaardingen gingen wonen, schrijft De Telegraaf.

Een van hen wilde na korte tijd weg en werd na een week uit huis geplaatst. Twee broertjes bleven bij het stel wonen en zouden enkele maanden zijn gebleven. In die tijd werden ze psychisch en fysiek mishandeld, zeggen bronnen tegen de kranten. Volgens bronnen van het AD moesten de jongens in een hondenhok slapen en werden er sigaretten op hun lichaam uitgedrukt.

De politie zou op bezoek zijn geweest bij het stel en ook Veilig Thuis zou meldingen over de situatie bij de pleegouders hebben ontvangen. De biologische ouders van de jongens zou zijn aangeraden aangifte te doen, schrijft De Telegraaf. Toen de zaak van het meisje in het nieuws kwam besloot de familie naar de politie te stappen.

Mishandeld en verwaarloosd

Eind mei dit jaar werd het 10-jarige meisje opgenomen in het ziekenhuis met zware verwondingen. Haar pleegouders zouden haar hebben mishandeld en verwaarloosd en haar in een kooi hebben gestopt die onder stroom stond, meldde justitie. De pleegouders worden van doodslag verdacht omdat ze haar van de trap zouden hebben geduwd of gegooid. Ze heeft mogelijk levenslang intensieve zorg nodig.

Het meisje kwam bij het pleeggezin terecht nadat ze met haar zusje uit huis was geplaatst omdat ze door haar eigen moeder werd mishandeld. Al voor de ziekenhuisopname van het meisje in mei zouden onder anderen buurtbewoners en haar eigen moeder hun zorgen hebben geuit over de situatie bij het stel uit Vlaardingen.

Veel vragen

De gebeurtenissen rondom het meisje en de Syrische jongens roepen de vraag op hoe de man en vrouw uit Vlaardingen pleegouder konden worden. Ook is onduidelijk hoe het kon gebeuren dat er na het verblijf van de jongens nog nieuwe pleegkinderen zijn ondergebracht. Eerder kondigde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan onderzoek te doen naar de zorg voor het meisje.

Het Openbaar Ministerie wil nu niet bevestigen of de berichtgeving van de kranten klopt en verwijst naar de pro-formazitting aanstaande maandag. De officier van justitie geeft een tussenstand van de resultaten van het politieonderzoek.

Voorgeschiedenis van het 10-jarige pleegmeisje In november 2021 wordt het meisje met spoed uit huis geplaatst, samen met haar toen 1-jarige zusje. Ze werd mishandeld en verwaarloosd door haar verslaafde moeder, die zelf ook weer slachtoffer was van huiselijk geweld door haar (ex-)partner,

Op 21 maart 2022 worden het meisje en haar zusje opgenomen in het pleeggezin in Vlaardingen. Sinds mei 2022 heeft ze geen contact meer met haar biologische moeder. Ze wil dat zelf ook niet.

Op 7 november 2023 verlaat het zusje van het meisje het pleeggezin en gaat ze met de biologische moeder een ander traject in.

Op 22 december 2023 beëindigt de rechter het ouderlijk gezag van de biologische moeder.

In de nacht van 20 op 21 mei 2024 wordt het meisje zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Haar pleegouders zeggen dat ze van de trap was gesprongen. Een kleine week later worden de pleegouders aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

Op 29 mei 2024 komt naar buiten dat het meisje meerdere keren zou hebben aangegeven dat ze werd mishandeld. Dat zou hebben geleid tot meldingen bij jeugdbeschermingsinstanties.

Op 3 juni 2024 komt naar buiten dat de Raad voor de Kinderbescherming heeft gemeld dat het meisje het aanvankelijk fijn zou hebben gehad bij haar pleegouders.

Op 11 juni 2024 verlaat het meisje het ziekenhuis en wordt ze overgebracht naar een revalidatiecentrum.